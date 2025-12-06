Antía Troncoso 06 DIC 2025 - 03:17h.

La modelo, entre lágrimas, recuerda cómo hizo las paces con su madre después de seis años distanciadas por culpa del amor

Jota Peleteiro habla en '¡De viernes!' sobre su batalla judicial con Jessica Bueno y desvela si han llegado a un acuerdo: "Ha sido difícil"

Compartir







Esta noche, María Jesús Ruiz visitaba '¡De viernes!' para contar con todo lujo de detalles la feliz reconciliación con su madre, Juani Garzón, con la que llevaba seis años sin hablarse. Además, la Miss España 2004 también desvelaba cómo se encuentra su marido Curro tras haber sufrido un ictus.

María Jesús Ruiz y su actual marido, pasaban por el altar en el año 2023. Una boda que contó con grandes ausentes, entre ellos, la madre de la modelo, Juni Garzón. Y es que la progenitora de María Jesús no aceptaba al novio de su hija debido a la forma en la que comenzó su relación con ella, ya que este le ocultó que estaba casado en los inicios de su noviazgo.

Sin embargo, parece que la adversidad a vuelto a unirlas y, en el programa de Bea Archidona y Santi Acosta, descubrimos cómo se fraguó esa reconciliación madre e hija: "Hemos estado todo este tiempo entre idas y venidas, pero llegó el momento en el que yo llegué a Andújar y mi niña vio el coche de los abuelos y la lleve a verlos. Yo me quedé en la puerta y ella subió y bajo enseguida y me dice: "¿Dice la abuela que si quieres subir a darle un beso a ellos?" Y yo, que estaba mendigando amor y deseando que se abriera cualquier luz, subí corriendo", explicaba.

La modelo recuerda cómo fue el momento en el que volvió ver a su madre: "Tenía miedo a pasar esa puerta. Han sido muchos palos y muchas cosas feas. Me había posicionado y había defendido a mi pareja y tenía que hacer que lo respetaran. Me quedo en el umbral, veo a mi madre y me coge como si fuera una niña chica y se me pone a llorar. Lo único que quería era llevarme bien con mi madre y mi padre porque me había quedado sola en la vida".

La madre y el marido de María Jesús la sorprenden conectando en directo

Para sorpresa de la invitada, que acababa de emocionarse al relatar la reconciliación con su progenitora, esta la dejaba sin palabras al conectar en directo con el programa. Juani explicaba también cómo había vivido el distanciamiento con su hija: " No se puede vivir sin un hijo es imposible. No puedo vivir si mi hija no me quiere. Yo me estaba muriendo por dentro no me alegraba nada".

Pero las sorpresas no terminaba aquí, ya que Curro, el marido de la modelo, entraba por videollamada, dejando a María Jesús en shock por la intervención simultánea de su madre como de su pareja. "Es la persona más importante de mi vida y poderle dar esta sorpresa merecía la pena. (..) He sufrido mucho por ella. Yo siempre incidía en que hiciera por estar con su madre y tener una cordialidad y, gracias a Dios, todo se ha puesto en su sitio", comentaba Curro.

Tras las palabras del marido de la modelo, Juani dedicaba unas palabras a su yerno con las que enterraba el hacha de guerra de manera definitiva: "Hemos hablado se han puesto muchos puntos de vista claros. Lo más importante es que mi hija es muy feliz, está muy bien con Curro, se porta muy bien con ella y con eso me quedo".