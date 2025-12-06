Antía Troncoso 06 DIC 2025 - 01:42h.

Pocos días después de su reencuentro con Jessica Bueno en los juzgados, Jota Peleteiro regresa al plató de '¡De viernes!' para hablar sobre el litigio que mantiene abierto con la modelo desde hace varios años. El futbolista desvela si ha llegado a algún acuerdo con su expareja y confiesa el punto en el que se encuentra su relación con ella actualmente.

En julio de 2024, salía a la luz la batalla judicial en la que se encuentran hasta día de hoy Jota Peleteiro y Jessica Bueno. Y es que, tras su divorcio, la expareja establecía un acuerdo económico que el futbolista no estaba cumpliendo. Esta situación generó una guerra mediática que continuaba hasta hoy.

El entrevistado confesaba en plató que, finalmente, se ha producido un entendimiento entre Jessica y él, y explicaba cómo había sido: "Ha sido difícil, porque al final cuando metes a la justicia por medio es más difícil todo. Pero en este acuerdo, que hemos llegado antes de que se produjese el juicio, cubre toda la manutención del famosos contrato que habíamos hablado de 15.000 euros". "Ha habido juicio aunque ella ha desestimado la demanda pero el procedimiento tiene que continuar. Ella no estaba como demandante solo era contra la fiscalía", explicaba el futbolista.

Jota Peleteiro reacciona a las duras palabras de Jessica sobre él en ‘Supervivientes All Stars’

Además, Jota Peleteiro hablaba sobre el pasó de Jessica por 'Supervivientes All Stars', valorando tanto su participación en el concurso como las palabras que esta le dedico en su puente de las emociones, en el que, entre lágrimas, la modelo aseguraba que su relación con él la "anuló completamente"

El futbolista reaccionaba con sorpresa a las declaraciones de su exmujer: "Creo que cuando nos casamos sabíamos que íbamos a tener que viajar y cambiar de ciudades, y creo que el sueño de los dos era formar una familia. Por eso me extraña porque yo cuando la conocí ella sabía de sobra mi profesión". Además, confesaba si le habían dolido las palabras de Jessica: "Me duele porque creo que no es una realidad".

Asimismo, Jota Peleteiro negaba que hubiese puesto algún impedimento en el desarrollo laboral de Jessica Bueno durante el tiempo que estuvieron casados: "Hubo una época en Inglaterra que quería volver a la carrera de istagrammer y cosas de este estilo, pero al final tampoco las llevaba a más".