Tras más de dos años sin verse, una y otro se han confesado el cariño mutuo que se siguen teniendo

Cuando Lydia Lozano hablaba en '¡De viernes!' sobre el estado de salud de su marido Charlie -asegurando que no tenía más bacterias en su cuerpo-, Jorge Javier Vázquez le sorprendía con un gran susto que hemos podido seguir todos en directo. Una y otro se veían así por primera vez en dos años en un programa de televisión.

"Charlie me conoce y si llego super agotada, él me lo nota...", relataba la colaboradora. Instantes después, Vázquez le dejaba asustada. Luego, se abrazaban y se demostraban el amor mutuo que se tienen el uno al otro. "Estás de lujo", le transmitía Lydia Lozano. "Ya no eres un meme, se te ha bajado todo ya", agregaba refiriéndose a su cambio físico.

Las confesiones entre Lydia Lozano y Jorge Javier

El televisivo manifestaba su alegría por volverla a ver. "Qué alegría... nos han pasado cosas...", comentaba. "De todo", apostillaba ella. Poco después, Lydia Lozano compartía su felicidad por estar en el programa. "Cuando viene una racha súper chunga luego ya vamos arriba. Después de todo he vuelto aquí, a Mediaset España", lanzaba. "¿Lo echabas de menos?", le preguntaba el presentador. "¡Mogollón!", afirmaba Lozano, que puntualizaba que pensaba "que no iba a volver".

Jorge Javier le decía que la relación entre ellos nunca se ha roto. "Nosotros hablamos por teléfono", aseguraba. Además, le confesaba que le veía con muy buena imagen. "Estás guapa, estás igual", le decía. "Sí... sin operar", respondía la otra. "El pecho solo, pero para quitar, no para poner", afirmaba.

Antes de que Jorge Javier se sentase como invitado al programa de Telecinco para dar los detalles y contar las anécdotas más curiosas de su intervención, Lydia Lozano le comentaba cómo cree que se iba a enfrentar a ella. "Tú lo das todo en una entrevista, entonces sé que si una pregunta te puede cabrear, me vas a mandar a la mierda", le transmitía.