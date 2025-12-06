Flora González presentadora de 'El Tiempo' se han instalado recientemente en su casa a las afueras de Madrid

La casa de la influencer tiene jardín, es luminosa y mucho estilo

Flora González, presentadora de 'El Tiempo', está viviendo un 2025 lleno de experiencias maravillosas. La llegada de su hijo, sus recién estrenados 40 años, sacarse el carné de conducir y, por supuesto, la mudanza a su nuevo hogar recién reformando han marcado un año tan intenso ilusionante para ella y su familia. Su maternidad ha influido directamente en la elección de su vivienda. La influencer y su marido han encontrado un espacio amplio, luminoso, cómodo y tranquilo para criar al pequeño Julio.

La pareja se ha visto envuelta en la reforma integral de su nueva casa en los últimos meses. Un nuevo hogar en el que se han instalado recientemente, el pasado 1 de octubre, y que se ubica a las afueras de Madrid. Durante meses, la casa estuvo en obras, una reforma completa, la presentadora ha compartido en redes sociales los avances colaborando con varias compañías especializadas en reformas, pintura, pladur y otros trabajos del hogar.

Para la influencer, este hogar simboliza un comienzo. Es el lugar donde vivirá sus primeras experiencias como madre, donde recupera la calma tras sus jornadas de trabajo en televisión y donde ha configurado un refugio cálido, luminoso y coherente con su estilo.

Cada rincón de esta casa, desde el salón luminoso hasta la cocina renovada, pasando por el dormitorio sereno y el elegante baño principal ha sido diseñado para acompañar esta etapa de crecimiento personal y familiar. Con un exterior blanco que transmite paz, un jardín amplio y una distribución interior que prioriza la amplitud y la luz natural, esta vivienda representa exactamente lo que Flora buscaba.

Una reforma contada con transparencia

La casa nueva de Flora González no ha sido una simple mudanza, es el resultado de un proceso largo, lleno de decisiones, obras, polvo y emoción a partes iguales. El proyecto de reforma integral de su nuevo hogar ha durado varios meses y lo ha compartido con naturalidad en sus redes sociales, mostrando avances, dudas, cambios de última hora y colaboraciones con empresas especializadas.

La reforma ha sido completa desde los suelos hasta los techos, desde la distribución de espacios hasta el estilo general. La presentadora buscaba modernizar la vivienda por completo, adaptarla a su familia y crear un ambiente luminoso, sereno y funcional. No quedó un solo rincón sin repensar.

Tras meses de espera e ilusión, la familia pudo finalmente instalarse en su nueva casa el 1 de octubre. “Por fin hemos terminado la obra y ya nos vamos a poder instalar en la casa nueva. Hemos empezado a vivir allí este miércoles, 1 de octubre, porque nos hemos mudado esta semana”, aseguraba en una reciente entrevista en ‘El Español’.

Con jardín y mucha privacidad

La casa nueva de la influencer se caracteriza por tener un jardín lejos de las miradas de los cotillas. Rodeada por un muro de piedra y una valla, pintada por ella misma durante la reforma, ofrece a la familia un entorno íntimo y tranquilo, ideal para la crianza y la vida familiar.

Los exteriores, con la fachada blanca y el jardín cumplen con ese deseo de tranquilidad y naturaleza, muy alejado del ambiente del centro de ciudad. La combinación de piedra, valla, pintura y jardín logra un equilibrio entre privacidad, estética y confort. La estética exterior es un reflejo de lo que encontraremos dentro, claridad, orden, amplitud y un estilo neutro pensado para relajarse.

Amplitud, madera, luz y un estilo sereno

En el interior, la reforma ha ido más allá de un simple lavado de cara. Se ha apostado por una transformación completa, con espacios amplios, luminosos y un estilo moderno. El salón, por ejemplo, cuenta con paredes blancas combinadas con madera, suelos cerámicos en tono arena, varias alturas en la planta baja, espejos y revestimientos de madera. Todo ello contribuye a una sensación de amplitud, armonía y calidez.

La cocina, otro de los espacios clave, ha pasado de ser una “cocina tubo” con encimera central y paredes granates, a convertirse en una cocina mucho más luminosa. Ahora tiene paredes claras, isla central cerámica, muebles de madera con acabado marrón, electrodomésticos de lujo, panelados integrados y luz LED cálida.

La reforma ha priorizado el confort, la luz natural y el almacenamiento, transformando la cocina en el corazón funcional del hogar. El resultado es una cocina abierta, amplia, bonita y práctica, pensada tanto para el día a día como para reuniones familiares.

Elegancia y funcionalidad

La habitación principal de la pareja refleja un estilo sereno y elegante, tonos pastel, un cabecero de terciopelo azul claro, base de la cama tapizada en gris arena, lámparas de pared, mesillas de madera suspendidas y abundante luz natural. Un espacio pensado para el descanso, la calma y la armonía.

Aunque la familia ya se ha instalado, la habitación del bebé aún está en proceso. “No tengo la habitación del bebé todavía; hemos estado improvisando, pero bueno, este niño es un guerrero que se adapta a todo”, aseguraba la recién estrenada madre en una entrevista.

El baño principal es uno de los espacios más elegantes de la casa. Ha sido diseñado con una estética moderna y sofisticada, donde prevalece el blanco y el dorado, creando un ambiente relajante y lujoso sin caer en excesos. La combinación perfecta entre estilo y funcionalidad, “queríamos tener bañera y ducha y la solución fue combinar la bañera Sand y la mampara”, confirma en el vídeo en redes sociales sobre su recién estrenado baño.