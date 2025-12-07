El juicio por el robo a María del Monte ya tiene fecha: así será la estrategia de defensa de Antonio Tejado

Antonio Tejado tendrá que sentarse frente al juez tras quedar desestimadas las últimas peticiones de su abogado

Según Jorge Muñoz, María del Monte podría pedir no declarar en la misma sala que su sobrino, evitando así el tenso encuentro

Compartir







Antonio Tejado no tiene escapatoria y tendrá que ir a juicio. La Audiencia Provincial de Sevilla ha desestimado el último recurso presentado por su defensa y se sentará en el banquillo con el resto de acusados por el robo a su tía, la cantante María del Monte.

El Tribunal ha razonado que no procede entrar a valorar la mayor o menor credibilidad del testimonio ofrecido por unos y otros, si no si existen indicios en hechos constitutivos de infracción penal. La Fiscalía solicitaría para el andaluz una pena de 30 años de prisión como presunto autor de cinco delitos de robo con violencia en casa habitada, además de cinco delitos de detención ilegal.

PUEDE INTERESARTE La Fiscalía pide cárcel para María León: el preocupante escenario al que se enfrentaría la actriz

¿Cuándo se verá las caras Antonio Tejado con su tía en sede judicial?

Jorge Muñoz, redactor jefe local de 'El diario de Sevilla' ha conectado en directo con '¡Vaya fama!', para compartir con la audiencia del programa del fin de semana el anuncio de la fecha aproximada en la que Antonio Tejado se sentará frente al juez: "Según nos comentan no será antes del otoño del año que viene, en los últimos meses del año 2026 o incluso en los primeros del año 2027".

Según ha explicado Muñoz, esta fecha se debe a que los magistrados no consideran que tenga que haber celeridad para celebrarlo porque ninguno de los acusados está en prisión. Al parecer, María del Monte podría pedir al juez no coincidir con su sobrino en la sala amparada por el derecho de toda persona a no declarar en el mismo espacio y tiempo que uno de sus presuntos asaltantes.