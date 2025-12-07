La Fiscalía pide cárcel para María León: el preocupante escenario al que se enfrentaría la actriz

La actriz protagonizaba en octubre de 2022 un altercado con la Policía Local de Sevilla por el que fue llevada al calabozo

La Fiscalía considera que la conducta de María constituye un delito de atentado contra la autoridad "de resultado grave"

Malas noticias para la actriz María León. Según una información dada por 'El diario de Sevilla', la Fiscalía reclama a la Audiencia una condena más dura para María por el incidente sucedido hace ya dos años con la Policía Local de la capital andaluza.

La Fiscalía consideraría que las pruebas aportadas en el juicio acreditarían sobradamente que la conducta de María constituye un delito de atentado contra la autoridad porque su oposición a los agentes fue "activa y de resultado grave".

El pasado mes de marzo el Juzgado de lo Penal número 12 condenaba a María León al pago de una multa total de 5.700 euros por un delito de resistencia y otro leve de lesiones tras el incidente de octubre de 2022. El Ministerio Público había pedido una condena de un año y nueve meses de cárcel y ahora se adhiere a esta nueva solicitud elevando la condena a dos años y un mes de prisión.

Los hechos que podrían llevar a María León a prisión

Los hechos tuvieron lugar el 1 de octubre de 2022 de madrugada cuando María León y sus tres acompañantes fueron requeridos por unos agentes de policía cuando paseaban por la avenido de María Luisa, en Sevilla, procedentes de una cena y en busca "de un local abierto".

Los dos agentes de la Policía Local que se encontraban de servicio en coche patrulla y debidamente uniformados, procedieron a dar el alto de uno de los acompañantes de María que iba en bicicleta y le requirieron para que se sometiese a las pruebas de alcoholemia. A partir de aquí, los hechos desembocaron en un desagradable altercado de la actriz con la policía que llegó hasta a abrir los informativos.

Jorge Muñoz, redactor jefe local de 'El diario de Sevilla' ha conectado en directo con '¡Vaya fama!' para compartir con la audiencia del programa las últimas novedades del caso.