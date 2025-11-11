Inés Gutiérrez 11 NOV 2025 - 19:20h.

El 2025 ha sido un gran año para Taylor Swift: recupera su música, publica disco nuevo y anuncia que se casa

El nuevo trabajo de Taylor Swift saldrá en cassette: expertos y seguidores opinan sobre este sorprendente anuncio

Compartir







MadridLa noticia del compromiso de Taylor Swift y Travis Kelce, fue recibida con gran alegría por parte de prácticamente todos los fans de la artista. Este es un gran paso en su relación, una historia de amor que ha crecido y evolucionado a la vista de todos, desde que comenzó su noviazgo hasta ahora, que planean pasar juntos el resto de su vida.

La historia de amor de Taylor Swift y Travis Kelce

Son pocas las personas que desconocen cómo empezó la relación de Taylor y Travis, puesto que se ha contado varias veces. Travis es fan declarado de la artista, a la que admiraba como un seguidor más hasta que pudo asistir a un concierto del The Eras Tour que protagonizaba Swift.

“Si estás en un concierto de Taylor Swift, existen estas pulseras de la amistad [es habitual que quienes asisten a los conciertos de Taylor hagan e intercambien estas pulseras de cuentas con otros espectadores], y yo recibí un montón de ellas estando allí, pero quería darle a Taylor una con mi número”, contó el deportista en el pódcast que comparte con su hermano. No lo consiguió, pero por suerte tampoco se rindió y gracias a eso finalmente pudo conocer a la artista, haciendo que la chispa saltara entre ellos.

Durante el verano de 2023 los rumores son su relación comenzaron a sonar cada vez más fuerte y no hubo que esperar demasiado, porque Taylor se dejó ver en un partido de los Chiefs, el equipo donde él juega, en septiembre. No hizo falta más para confirmar la relación.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Por si acaso, la cantante quiso despejar las posibles dudas durante la etapa argentina de su gira al cambiar la letra de su canción Karma y decir: “Karma is the guy on the Chiefs [en lugar de screen], coming straight home to me” (Karma es el chico de los Chiefs (de la pantalla), que viene conmigo a casa). El público enloqueció, Travis, que estaba entre ellos, también enloqueció y, al finalizar el concierto, ella corrió a lanzarse a los brazos de él, sellando el momento con un beso.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Desde entonces la pareja ha estado viviendo su amor con calma y cierta discreción, pero sin esconderse. Taylor ha sido acogida por la familia Kelce como una más y se ha convertido en una constante de los partidos de su pareja, igual que él ha estado a su lado en muchos de sus conciertos, incluso subiendo al escenario como parte del equipo.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Si 2023 fue el comienzo de su relación y en 2024 no podían lucir más felices, 2025 probó que se podía. Taylor recuperaba los derechos sobre su música y el 12 de agosto anunciaba en el pódcast de su pareja que en octubre saldría su nuevo disco, grandes noticias de las que apenas se estaban recuperando los seguidores, el 26 de agosto confirmaban su compromiso con una publicación en Instagram.

En ella se podía ver a la pareja en un romántico ‘jardín secreto’, en la casa de Kelce en Missouri. También quedaba a la vista el anillo de compromiso, una joya más valiosa que la pulsera que intentó darle ese primer día. Un anillo de inspiración antigua en cuyo diseño participó el propio Kelce y que recoge muy bien el estilo de su prometida.