Carlos Otero 09 DIC 2025 - 10:03h.

El exconcursante de 'Supervivientes' centra el contenido de sus redes sociales en su forma física

Labrador, exconcursante de 'Supervivientes', ingresado en el hospital: la preocupante foto

Saltó a la fama como participante de Gandía Shore y luego revalidó su fama en realities de Telecinco como 'Supervivientes' o 'La Casa Fuerte'. Hablamos de José Labrador que tras una época de absoluta exposición mediática, vivía en Valencia trabajando de fontanero hasta que ha vuelto a la palestra por su participación en un nuevo reality.

En su bio de Instagram se ofrece como masajista

Así lo cuenta él mismo a través de sus redes sociales. A sus 39 años de edad, el también extronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' explica en su biografía de Instagram que se gana la vida en el mundo de la fontanería y también en el de la fisioterapia ya que también ofrece sus servicios como masajista.

Sin embargo, la auténtica pasión de la estrella televisiva de la pasada década sigue siendo el deporte. En concreto el fitness y el culturismo: Labrador se ha puesto como un auténtico toro y así lo comparte con su comunidad de seguidores que pronto superará la barrera de los 200.000 seguidores.

Coach deportivo y amante del fitness

Su feed de publicaciones evidencia que Labrador ha conseguido aumentar considerablemente su masa muscular y ha alcanzado un peso total de 100 kilos. Una cifra de la que está absolutamente orgulloso dado que es un peso que le permite competir en categorías superiores de culturismo.

El valenciano también comparte secretos y trucos para mantener su masa, como beber agua con limón en ayunas todos los días. "Un día sin darte cuenta te vas sintiendo mejor, no totalmente feliz, pero sí más seguro, menos triste y más completo; y así es como empiezas a reconstruir cada una de tus ruinas, paso a paso y cerrando heridas; y un día sin notarlo desaparecen las lágrimas, la frustración y los miedos; y así te vas dando cuenta que después de la tormenta siempre hay vida".

Precisamente su exigencia física a la que se somete le dio un susto a nuestro protagonista el verano pasado. El exconcursante de 'Supervivientes' sorprendió a su comunidad publicando una fotografía con el brazo escayolado y tumbado en la cama de un hospital público de la Comunidad Valenciana. "Me metí un diente en los huevos y el ratoncito Pérez se enfadó... me tocó acabar con el p*to ratón", comentó junto a esta foto.

Una trayectoria marcada por la polémica

La vida pública de José Labrador en televisión ha sido controvertida desde sus inicios. Todo empezó a raíz de su tumultuosa relación con Ylenia Padilla. Se trató de un noviazgo marcado por constantes discusiones y reconciliaciones y que muchos tildaron de 'tóxica'.

La última experiencia mediática de gran calado de Labrador fue el reality 'La Casa Fuerte' donde participó como concursante individual. Su carácter explosivo y su historial de conflictos lo convirtieron en un participante prometedor.

Su paso estuvo marcado por una fuerte discusión con Pilar Yuste, representante de famosos, en la semifinal. Labrador la acusó de quedarse con dinero suyo, a lo que Yuste respondió amenazándolo con cerrarle las puertas de Telecinco, comparándolo con "Don Limpio" por su apariencia.

Además, protagonizó un momento polémico al revelar una supuesta conversación de Fani Carbajo, diciendo que quería que echaran a su pareja de entonces, Christofer, para que entrara Rubén, lo que generó tensiones en el programa.