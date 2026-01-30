Gloria Camila retoma su relación con Álvaro García: cronología de su historia de amor

Carlos Otero 30 ENE 2026 - 10:30h.

La hija de Ortega Cano y el cantante empezaron a salir hace un año pero han tenido varias rupturas

Gloria Camila y David García podrían haberse dado una nueva oportunidad: la cronología de su noviazgo

La vida sentimental de Gloria Camila Ortega durante el último año está siendo tremendamente convulsa. Las revistas del corazón nos sorprendían hace unos días con unas imágenes de la hija de Rocío Jurado en compañía del cantante Álvaro García (¡ojo! no confundirlo con David García, su otro ex). La pareja ha tenido un historial repleto de idas y venidas que repasamos a continuación. Esta es la cronología de su relación.

Octubre 2024: Gloria lo deja con David

Vámonos al prólogo de este romance. En octubre de 2024, la concursante de la segunda edición de ‘Supervivientes: All Stars’ anunciaba que lo dejaba con David García, su pareja de cinco años. A través de un comunicado en sus perfiles oficiales declaró que, de mutuo acuerdo, habían “tomado caminos diferentes”. Sin embargo, muchos pensaban que todavía había una puerta abierta a la reconciliación, porque David mantuvo el ‘follow’ a las cuentas de fans de su ex y ella aseguró que no sabía qué podría deparar el futuro.

Febrero de 2025: Primeros acercamientos a Álvaro

Leticia Requejo fue la primera en adelantar el bombazo de que Gloria Camila podría estar saliendo con Álvaro García. La hija de Ortega Cano terminó confirmando las informaciones en el cumpleaños de Amor Romeira, presentando al cantante a todo su entorno. Además, la revista ‘Diez Minutos’ publicó la primera tanda de imágenes cariñosas de ambos.

Primavera de 2025: La relación se consolida

La primavera del año pasado fue especialmente feliz para la pareja. El noviazgo entre Álvaro y Gloria se consolidó con apariciones discretas y un bombazo en forma de canción: el vocalista dedicó a la hija de ‘La Más Grande’ el tema 'Gloria Bendita', repleto de referencias a su chica y a su madre. Lejos de ocultarse, Gloria acudió a varios conciertos de su nueva ilusión.

Verano de 2025: Tensiones con Álvaro y posible vuelta con David

Con la llegada del verano, la relación de Álvaro y Gloria Camila empezó a hacer aguas. Mientras algunas voces aseguraban que era una relación desigual porque él se apoyaba demasiado en ella para impulsar su carrera, en el programa ‘Vamos a Ver’ se desataron las especulaciones sobre una posible reconciliación entre la hermana de José Fernando y su ex, David.

Septiembre de 2025: Álvaro apoya a Gloria en ‘SV: All Stars’

Tras los meses estivales, Gloria Camila regresó a los programas de telerrealidad de la mano de la edición de leyendas de ‘Supervivientes’. Antes del concurso, la pareja publicó una despedida que evidenció que lo suyo con Álvaro seguía. En España las redes de Álvaro apoyaron de manera continuada su experiencia. Y no solo eso, también acudió a algunos programas para defenderla.

Noviembre de 2025: Expulsión y ruptura

Tras abandonar ‘Supervivientes: All Stars’, Gloria Camila aseguró, al regresar a España, que su vida había dado “un giro enorme” en aspectos emocionales. Tan solo unas semanas después dio un paso más y confirmó en ‘El Tiempo Justo’ que no estaba con Álvaro: “No, no somos pareja. Álvaro y yo hemos decidido dejarlo”. No solo dejaron de seguirse en redes, sino que desaparecieron todas las interacciones entre ambos. Para colmo, algunos rumores decían que Gloria podría haber tenido un acercamiento a Iván González tras coincidir en Honduras.

Diciembre de 2025: Rumores con Manuel Cortés

En Navidades, casi nos explota a todos la cabeza cuando las revistas del corazón publicaron unas fotos de Gloria con Manuel Cortés, hijo de Raquel Bollo, insinuando algo más que amistad. A pesar de las informaciones y de las imágenes, Gloria negó cualquier romance: “Sé lo que he hecho y sé lo que puede haber: diversión, amigos y una muy buena noche madrileña. Amigos desde hace muchos años, nunca nos hemos besado, solo amistad”, dijo. Aun así, prefirió no “cerrar puertas al futuro” ni “quitar valor a nadie como persona”.

Enero 2026: De nuevo, Álvaro

La última semana de enero se ha confirmado la reconciliación entre Álvaro y Gloria. Los paparazzi los pillaron regresando juntos al aeropuerto de Madrid tras una escapada romántica a Venecia. Gloria Camila ha aclarado en ‘El Tiempo Justo’ que “ha surgido así” y que “nos apetecía” el viaje, sin entrar en detalles definitivos, pero las imágenes y el contexto lo dejan todo bastante claro.