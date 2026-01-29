Logo de telecincotelecinco
Marta Castro, embarazada de siete meses, y Rodri Fuertes celebran un emocionante momento para ellos: "Ha llegado"

Rodri Fuertes y Marta Castro
Marta Castro y Rodri Fuertes. INSTAGRAM
Marta Castro y Rodri Fuertes han anunciado un emocionante paso para ellos. A través de sus respectivos perfiles de Instagram, la influencer, que está embarazada de siete meses, y el exconcursante de 'Gran Hermano' han compartido con sus seguidores que "ha llegado el momento" que llevaban algún tiempo retrasando.

Son momentos muy emocionantes para que la fuera pareja de Fonsi Nieto -que ya es madre de Hugo, de cinco años- y para el ex de Adara Molinero, que están haciendo partícipes a sus seguidores que cada etapa que están viviendo. Desde el momento en el que se enteraron de la noticia, pasando por la revelación del sexo -están esperando una niña-, hasta cómo va creciendo la barriguita de la madrileña.

Ahora, el exconcursante de 'GH' y la creadora de contenido han anunciado que han decidido dejar de postergar algo que les hacía mucha ilusión y que consideraban era el momento idóneo para dar el paso. "Ha llegado el momento", han celebrado en redes sociales, haciendo partícipes a sus seguidores de que su decisión.

Y es que Marta Castro y Rodri Fuertes han decidido empezar a preparar la llegada de su bebé -de la que todavía no se conoce el nombre, ya que quieren guardarlo hasta el día de su nacimiento- y comprar su primera ropita. Ha sido ella, la que fuera pareja del motociclista, la que ha compartido a través de su perfil de Instagram, una foto del exconcursante de 'Gran Hermano', muy contento, con una sonrisa de oreja a oreja, eligiendo los primeros conjuntitos para la niña que está en camino.

Rodri Fuertes y Marta Castro, haciendo las primeras compras para su bebé
Rodri Fuertes y Marta Castro, haciendo las primeras compras para su bebé. INSTAGRAM

Pasado el rato, la pareja ha hecho un alto en el camino para "ver qué están cogiendo" porque "ya han perdido hasta la cuenta", comenta Rodri Fuertes, enseñando a cámara en un vídeo todos los bodies, camisetas y vestidos que han ido escogiendo con mucho mimo para la criatura. Una pausa que le ha servido a Marta Castro para descansar. "Ya está en ese momento en el que se cansa", comenta él con humor. "No, me está dando calor", apunta ella.

