Marta Peñate descubre la enfermedad que sufre, motivo de sus abortos espontáneos

Marta Peñate ha comunicado una feliz noticia tras recibir hace unos días su diagnóstico. La influencer, colaboradora, y ahora presentadora de 'Tentaciones Privé', ha descubierto que sufre SAF, una enfermedad autoinmune que podría ser motivo de sus dos abortos espontáneos. Ahora, la de Las Palmas de Gran Canaria, de 34 años, ha hecho partícipes a sus seguidores de un emocionante momento que marca un antes y un después en su vida y en la de Tony Spina.

La que fuera concursante de 'Gran Hermano' y 'Supervivientes' recibía hace unos días los resultados de sus pruebas inmunológicas, mediante las que descubrían que tiene SAF, una enfermedad autoinmune que está directamente relacionada con "abortos espontáneos, pérdidas fetales y/o nacimientos prematuros", tal y como apuntan desde la organización de Reproducción Asistida.

En un reels que ha publicado en su perfil oficial de Instagram, la que fuera ganadora de la primera edición de 'Supervivientes All Stars' reconocía que su error había sido no someterse a estas pruebas desde el inicio de su proceso de fertilidad, ya que le habría ahorrado muchos quebraderos de cabeza.

Tras este momento algo agridulce -ahora tiene que estar en tratamiento-, la creadora de contenido ha recuperado la sonrisa de golpe y porrazo. Y es que Marta Peñate, de forma completamente inesperada, ha comunicado una noticia de lo más emocionante, que supone un giro radical de los acontecimientos para ella y para Tony Spina.

Mientras sigue luchando por quedarse embarazada y cumplir su sueño de ser madre, y a punto de cumplirse cuatro meses desde que se dio el 'sí, quiero' en con el italiano en Honduras, la pareja se ha comprado su casa. Una vivienda en la que están invirtiendo una gran suma de dinero, pero que es, ahora mismo, el proyecto que les tiene más ilusionados.

"Nos hemos comprado la casa", ha celebrado la presentadora de 'Tentaciones Privé' con sus seguidores. "Estoy tan, pero tan ilusionada... Ya hemos dado un dineral, así que ya lo podemos decir. Es verdad que todavía no tenemos las escrituras. Es una inversión, como ya dije, pero hemos dado el paso y tenía muchas ganas de decirlo", ha expresado, muy emocionada.

"Le tuve que pedir a Tony que me dejara contarlo ya para que me podáis ayudar con algunas cositas. Estoy mirando ya los muebles porque la casa me la dan en abril/mayo y algunos muebles tardan en llegar. Al estar de alquiler, no quiero estar mucho tiempo pagando las dos cosas", reconoce Marta Peñate, que ya ha compartido el primer render del salón, pidiendo consejo sobre qué tipo de sofá es mejor según la tonalidad de los muebles que está eligiendo.