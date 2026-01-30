Zoe Bayona presenta a su nuevo novio: “Te quiero mucho”

Natalia Sette 30 ENE 2026 - 09:00h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' presenta a su novio novio con un romántico video en Instagram

Zoe Bayona vuelve a estar enamorada y lo ha gritado a los cuatro vientos a través de un romántico post en su perfil de Instagram. Desde que terminó su turbulenta relación con Josué Bernal , la exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ se había mantenido al margen del amor, hasta ahora. La influencer presenta a su nuevo novio y muestra imágenes con él.

La expareja de Yulen Pereira siempre ha compartido con sus seguidores las cosas más importantes de su vida, y su nueva relación no iba a ser menos. Hace unos días la influencer viajaba a Dubai y compartía en sus ‘stories’ varias fotos que daban a entender que estaba de nuevo ilusionada. Un precioso ramo de flores rosa, un peluche de gatito, dos cafés para llevar o una cena para dos.

La expretendienta de ‘Mujeres y hombres y viceversa’ terminó de confirmar las sospechas al subir un bonito video recopilatorio con su chico. “Jeg elsker deg” (te quiero mucho), ha puesto junto al video. En él, se ve a un Zoe enamorada, pero sobre todo una Zoe feliz y tranquila. Tras todos los altibajos que pasó en su relación con Josué, lo único que buscaba la influencer era un amor en calma.

¿Quién es el nuevo novio de Zoe Bayona?

El novio se llama Andrés Castellano, nació en el año 2000, por lo que este año cumplirá 26 años. Es mitad español mitad noruego y actualmente vive en Dubái, aunque normalmente reside en Málaga. Es filmmaker y según su cuenta de Instagram, se dedica sobre todo a grabar videos para marcas deportivas, aunque ha trabajado para muchas otras.

Aunque la influencer no ha desvelado cuándo ni cómo se conocieron, en las redes sociales de la creadora de contenido hay alguna pista que puede ayudar a resolver estas incógnitas. Hace alrededor de tres meses, Zoe viajó por primera vez a Dubai. Aunque en este viaje no subió nada con Andrés, ahora que se sabe que vive en ahí, se puede pensar que ya esa vez fue para verlo a él.

De momento, la exparticipante de 'La isla de las tentaciones' no explicado nada ni dado declaraciones al respecto. Sus seguidores, que se han vuelto locos en los comentarios del post, desean saber toda la historia cuánto antes. Son muchos los mensajes positivos que ha recibido Zoe, pues sus fans saben más que nadie todo lo que sufrió en su anterior relación, y todo lo que se merece un amor buen y sano.