Naomi Asensi rompe a llorar al tomar una difícil decisión para ella

Naomi Asensi comparte el diagnóstico de su problema de salud y explica el motivo por el que está en cuarentena

Naomi Asensi vuelve a sincerarse con todos sus seguidores y comparte la difícil decisión que ha tomado. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ no tiene reparo en admitir ante su comunidad que está mal, lo ha hecho muchas veces y esta no iba a ser menos. La influencer rompe a llorar y explica el motivo.

No es un secreto para nadie que la ganadora de ‘GH DÚO’ es muy sensible , sobre todo en temas referidos a su perro. Su chihuahua, de nombre Stich, es su fiel compañero de vida y ella lo considera un hijo. La influencer ha tenido que tomar una complicada decisión por el bien de los dos y se ha quedado completamente abatida.

Naomi ha compartido en sus ‘stories’ una foto de su pequeño en el veterinario. Ha tenido que llevarlo para que le administraran antihistamínicos y antiinflamatorios pero esto no ha sido el motivo de su llanto. La realidad es que esta inesperada visita al veterinario ha sucedido horas antes de que la creadora de contenido tuviera que dejar a Stich con una cuidadora. “Esta noche JUSTO le llevaba con una cuidadora por primera vez en mi vida pfffffff”, ha puesto angustiada.

Con motivo de un viaje y tras mucho pensarlo, la influencer decidió dejar a su mascota con una cuidadora. Aunque es algo perfectamente normal, Naomi no lo ha hecho nunca y separarse así de su perro le está afectando más de la cuenta. “Estoy fatal”, le ha puesto a una amiga, acompañado de una foto de ella llorando. "Me está dando ansiedad heavy", ha dicho sincera.

Sus seguidores, al verla tan mal, han querido saber por qué esta vez no le ha dejado el perro a su madre como siempre hace y lo ha dejado al cuidado de una extraña. Ella, sin pelos en la lengua, ha explicado el motivo. “Mañana me voy de escapada 1 unidad de día y es un palizón bajar a Valencia cuatro horas, dejar al perro, subir cuatro horas a Madrid de vuelta y luego coger el tren y autobús para el sitio donde voy para un día”, ha escrito en un comunicado.

Para solo un día fuera de casa, dejar a Stich con su madre era una completa locura y buscó a alguien que pudiera cuidarlo mientras ella esté fuera. “Uno de mis propósitos 2026 era buscar una cuidadora a stitch, ya que el año pasado me perdí bastantes cosas (un viaje a punta cana, otro a dubai, ... )”, ha seguido poniendo. Cuando Naomi trajo a Stich a casa, sabía la responsabilidad que esto conllevaba, lo que no era consciente de todo a lo que tendría que renunciar por él.

Con intención de conciliar su vida de influencer con la de mamá perruna ha decidido que tener una cuidadora es la solución. Naomi ha admitido que buscó a la mejor y que incluso fue a su casa para ver los peligros a los que se podía enfrentar su pequeño. “Es una chica que vive sola fui hasta a ver su casa (para ver los posibles peligros), le hice a la pobre una entrevista (un poco psico yo JAJA) y sé que va a estar bien cuidado pero el apego que tenemos el uno con el otro es muy heavy”, ha terminado explicando.

Ahora, lo único que desea es que poco a poco esa dependencia hacia su perro vaya disminuyendo y pueda dejarlo en más ocasiones con la cuidadora sin pasarlo tan mal.