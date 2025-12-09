Claudia Barraso 09 DIC 2025 - 20:01h.

El príncipe Guillermo ha publicado un mensaje en 'X', consternado por la muerte de un amigo suyo

El Príncipe Guillermo ha querido dedicar un mensaje muy especial a su fallecido amigo Iain Douglas-Hamilton, fundador de ‘Save The Elephants’. A través de su perfil en la red social ‘X’ ha publicado un emotivo comunicado despidiéndose de él y ofreciendo su apoyo a la familia del fallecido.

"Me entristece mucho enterarme del fallecimiento de Iain Douglas-Hamilton, un hombre que dedicó su vida a la conservación y cuya obra de vida deja una huella duradera en nuestra apreciación y comprensión de los elefantes.

"Los recuerdos de pasar tiempo en África con él permanecerán conmigo para siempre. Mis pensamientos van para la familia de Iain, especialmente para su esposa Oria y sus hijos Saba y Dudu,", ha publicado en su perfil de ‘X’.

Más emotivo que nunca

Hace unas semanas que el príncipe Guillermo de Inglaterra viajó a Brasil en el marco de la entrega de los Premios Earthshot, que él mismo creó en el año 2020. Preocupado por el futuro del planeta, en el que vivirán sus tres hijos (y millones de niños más), Kate Middleton y Guillermo crearon estos galardones, dotados con un millón de libras cada uno, para reforzar las acciones mundiales en favor de la conservación y reparación del medioambiente.

Durante su viaje, además de dar un difundido discurso en la COP30, donde aseguró que nuestro planeta se encuentra en un "punto crítico de inflexión", el príncipe de Gales dio una entrevista en la que también habló de otros importantes aspectos de su vida personal, como el cáncer que ha atravesado su mujer en los últimos años, o el que sigue sufriendo su propio padre.

"A veces sientes que compartes demasiado con los niños. Pero la mayoría de las veces, ocultarles cosas no funciona, así que explicarles cómo se sienten, por qué está sucediendo eso, darles otros puntos de vista sobre por qué pueden sentirse así, a veces, les ayuda a tener una visión más amplia y a relajarse más, en lugar de estar realmente ansiosos por saber "¿qué me estás ocultando? Hay muchas más preguntas cuando no hay respuestas", dijo en los medios de Brasil, abordando una de las cuestiones que más preocupan a los padres que están pasando por una grave enfermedad.