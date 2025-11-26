Una revista francesa ha encendido el debate sobre cómo es el heredero al trono británico más allá de su papel institucional

El príncipe Guillermo, preocupado por el futuro de sus tres hijos: "Como padre pienso constantemente en ello"

"Perezoso, tacaño, conservador… Los feos defectos del príncipe Guillermo", "Malhumorado y mimado… La verdad sobre el príncipe Guillermo", "El silencio de Kate, la ira de Carlos… Las infidelidades del príncipe Guillermo". Así titula la revista francesa 'Paris Match' tres extensos artículos sobre el "lado oscuro" del futuro rey de Reino Unido que promete sacudir a la familia real británica y, en concreto, a la imagen del príncipe de Gales.

La revista ha encendido el debate sobre cómo es Guillermo más allá de su papel institucional. Bajo el apodo de "Guillermo el Terrible", la publicación revisa una serie de críticas, rumores y testimonios que dibujan un perfil poco halagador del heredero al trono británico, muy alejado de la figura pública moderada y responsable que suele proyectar.

"Holgazán" y un "hipócrita"

Tal y como publica, el príncipe de Gales acumuló solo 71 compromisos oficiales en 2024. Aunque la revista reconoce que su agenda estuvo condicionada por la enfermedad de Kate Middleton y el cuidado de sus tres hijos, señala que la cifra no difiere demasiado de los 92 actos registrados en 2023.

El semanario francés destaca cómo esta actividad relativamente baja contrasta con la de otros miembros veteranos de la familia real, como el duque de Kent y la princesa Ana. Para el medio, esta comparación deja entrever un heredero eclipsado por figuras menos centrales de la Corona. "¿Es Guillermo un holgazán?", se pregunta.

El texto recuerda que la prensa británica ya había cuestionado la ética laboral de Guillermo años atrás. En 2016, tabloides como 'The Sun' criticaron sus vacaciones en la montaña mientras cumplía un número reducido de funciones oficiales. También recupera testimonios publicados entonces por ese mismo medio, en los que supuestos compañeros suyos en la East Anglia Air Ambulance aseguraban que el príncipe acudía con poca frecuencia a su puesto como piloto entre 2015 y 2017.

Asimismo, recupera episodios que en su momento tuvieron gran repercusión mediática, como el aterrizaje del hermano del príncipe Harry en la casa de los Middleton a bordo de un helicóptero de la RAF, una maniobra que generó todo tipo de críticas por el aparente uso poco apropiado de recursos oficiales. "La desaprobación fue unánime", manifiestan desde la revista.

Del mismo modo, menciona el rumor de que el príncipe sería particularmente austero. Según la revista, Guillermo vigilaría cada gasto con celo, incluso más que su padre, y habría mostrado poca indulgencia con asociaciones o servicios públicos endeudados con el Ducado de Cornualles, del cual es responsable.

"Supuestamente cuenta cada céntimo y no es de los que colman a su esposa de regalos extravagantes. ¿Debería culpársele por esto? Quizás un poco, ya que, además, como jefe del lucrativo Ducado de Cornualles, se niega a condonar el pago del alquiler de ciertos servicios públicos y asociaciones que le deben dinero. ¡Otro escándalo más! Tras su radiante sonrisa, se dice que el príncipe Guillermo es un hipócrita", escribe.

Su carácter

'Paris Match' amplía su crítica al terreno del carácter del nieto de la reina Isabel II, aseverando que Guillermo "siempre ha sido, y sigue siendo, un niño mimado", aunque matiza que lo sería menos que su padre. Para ilustrar el contraste, recupera la célebre imagen del rey Carlos III perdiendo los nervios con una pluma al asumir el trono en 2022.

Aun así, según uno de los artículos, Guillermo no toleraría las esperas ni las contrariedades. El escritor Tom Quinn, autor de varios libros sobre la monarquía, declara que el príncipe "tiene pequeñas rabietas y repentinos ataques de ira, se irrita si las cosas no se hacen como él quiere", y añade que las personas atendidas desde la infancia "tienden a ser malcriadas y propensas a las rabietas porque no saben cuánto trabajo implica lavar, planchar, pulir o coser".

El experto real Ian Pelham Turner coincide en esta visión y va más allá al señalar: "Es muy difícil trabajar con Guillermo. Es incansable en su afán de triunfar. No tolera a los necios".