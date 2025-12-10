Fernando Osuna, abogado de Javier Santos, habla en 'El tiempo justo' sobre la paternidad de Julio Iglesias

Javier Santos continúa luchando por conseguir que Julio Iglesias le reconozca como hijo

El litigio por la supuesta paternidad de Javier Santos, quien desde hace más de tres décadas sostiene ser hijo biológico de Julio Iglesias, vuelve a cobrar fuerza. Su abogado, Fernando Osuna, ha hablado en el programa de 'El tiempo justo', donde confirmó que ya trabajan en una nueva demanda en Estados Unidos después de haber agotado todas las vías judiciales en España.

La historia de este presunto vínculo paterno-filial se remonta a 1991, cuando la madre de Javier, la bailarina María Edith, aseguró que su hijo era fruto de un breve romance con Julio Iglesias. Desde entonces, Santos ha mantenido una batalla legal que hoy, con casi 50 años, vuelve a reactivarse en un nuevo escenario judicial.

El abogado ha descrito el estado actual de su representado: “Javier está tranquilo y dolido a la vez”. Según contó, Santos logró despejar sus dudas sobre su origen en 2017 gracias a una investigación privada realizada en Miami, donde se obtuvo ADN de una botella de plástico atribuida a Julio José Iglesias, hijo del cantante.

A partir de ese análisis, Fernando Osuna afirma que Javier dio por confirmada su filiación biológica: “En 2017 supo que era hijo de Julio Iglesias”. Tal convicción sustentó una demanda que, recuerda el abogado, en primera instancia obtuvo una sentencia favorable en 2019, cuando un juez valenciano concluyó que existían indicios suficientes para reconocer la paternidad.

La vía española, cerrada

El proceso, sin embargo, dio un giro cuando la Audiencia Provincial estimó el recurso del equipo legal de Julio Iglesias. El tribunal no negó la posible paternidad, pero consideró que la cuestión no podía reabrirse al haber sido juzgada décadas atrás. Incluso el Tribunal Europeo de Derechos Humanos rechazó el recurso posterior: “Para la justicia española, Javier no es hijo de Julio Iglesias”, admitía Osuna. “Pero para la genética, para la ciencia, sí lo es”, afirmaba.

Rumbo a los tribunales de Estados Unidos

Ante este panorama el equipo legal ha abierto una nueva estrategia judicial: llevar el caso ante los tribunales estadounidenses. El abogado de Javier ha asegurado que ya están en conversaciones con bufetes norteamericanos para preparar una denuncia: “Tenemos muchísimas posibilidades de ganarlo porque contamos con la prueba más importante: la evidencia genética”, reconocía.

El abogado criticó además la postura del artista: “No entendemos la negativa tan obstruccionista a admitir la verdad genética”. Recordó que Javier Santos, según recalca públicamente, “no quiere dinero ni compensación económica”, sino únicamente “dignidad y que se pongan las cosas en su sitio”, terminaba.