El exportero de Real Madrid muestra su enfado tras conocerse su última adquisición inmobiliaria, según cuenta en directo Leticia Requejo en ‘El tiempo justo’

Alexia Rivas confirma que tiene nuevo novio y desvela que antes estuvo con una compañera del programa

Compartir







En ‘El tiempo justo’, Joaquín Prat conectó este miércoles con Leticia Requejo para abordar la noticia que ha incomodado profundamente a Iker Casillas: la revelación de que habría adquirido una lujosa vivienda en República Dominicana, una información publicada por La Razón.

Según explicó la periodista, la filtración del nuevo inmueble no ha sentado nada bien al exguardameta del Real Madrid, que se mostró claramente molesto al ser contactado.

PUEDE INTERESARTE Gloria Camila y Alexia Rivas desvelan lo que Jessica Bueno les contó en privado tras las palabras incendiarias de Jota Peleteiro

Leticia Requejo habla con Casillas

Requejo relató que, movida por la cordialidad, decidió felicitar personalmente a Casillas por la compra del casoplón. Sin embargo, la respuesta del exfutbolista no fue la esperada: “Me he encontrado a un Iker indignado. Enfadado. No le ha hecho ninguna gracia que esto sea noticia”.

Según contó, Casillas incluso le preguntó, con evidente ironía, si el programa tenía “más personas de las que hablar” o si necesitaban “más temas para rellenar la escaleta”.

PUEDE INTERESARTE Gloria Camila reacciona en directo a la nueva ‘pillada’ con Manuel Cortés y aclara si mantienen una relación

Casillas, siempre según la conversación narrada por Requejo, se mostró sorprendido por la difusión pública de su patrimonio. No negó en ningún momento la compra, pero sí dejó claro que le incomoda que se aireen sus decisiones personales: “En ningún momento me la ha desmentido”, señaló la reportera.

El exguardameta recordó que lleva trabajando “toda la vida” y que, por tanto, con su dinero hace “lo que le da la real gana”.