El equipo del programa recibe versiones contradictorias y la periodista Mónica Vergara explica la vulnerable situación de la actriz tras entrevistarla

La reacción de Iker Casillas a la filtración sobre su nueva casa en República Dominicana: “Está indignado”

Compartir







En ‘El tiempo justo’, Joaquín Prat retomó este miércoles la información adelantada por Semana: Fedra Lorente, ‘La Bombi’, estaría atravesando una situación económica crítica, hasta el punto de haber tenido que recurrir a Cáritas, vender objetos de su difunto marido y apenas salir de casa más que para comprar y acudir a misa.

La noticia encendió las alarmas en el programa, que intentó contactar con la actriz para conocer su estado real.

Las llamadas a Fedra

El equipo consiguió hablar con una persona que aseguraba ser la hermana de Fedra. La voz, que los reporteros reconocen como la de la actriz, respondía de forma inquietante. A preguntas del reportero sobre la información publicada, la mujer contestaba: “Sí… está arruinada”.

PUEDE INTERESARTE Gloria Camila y Alexia Rivas desvelan lo que Jessica Bueno les contó en privado tras las palabras incendiarias de Jota Peleteiro

La conversación dejaba aún más dudas: ¿por qué alguien que suena como Fedra afirma ser su hermana? ¿Por qué confirma la ruina sin matices? Horas después, el equipo volvió a llamar. De nuevo, la misma persona aseguró ser la hermana, pero esta vez negó rotundamente la situación: “Eso es mentira”.

La contradicción desconcertó por completo a la redacción. El reportero explicaba que lleva años hablando con Fedra y reconoce su voz sin dudar. Sin embargo, la actriz insistía en la presencia de esa supuesta hermana y ofrecía excusas confusas: que estaba rodando en Santander, que no estaba en casa, que no podía atender… Incluso al responder al fijo de su vivienda en Madrid, la voz repetía que Fedra no se encontraba allí.

PUEDE INTERESARTE Alexia Rivas confirma que tiene nuevo novio y desvela que antes estuvo con una compañera del programa

El equipo del programa lleva casi 24 horas en la puerta de su casa. Los vecinos confirmaron que, desde la muerte de su marido, Miguel Morales, hace tres meses, Fedra apenas sale de casa, salvo para acudir a una misa diaria cercana. Su aislamiento, unido a la confusión en las llamadas, contribuyó a la preocupación general.

Mónica Vergara aclara la situación

Tras las extrañas llamadas, ‘El tiempo justo’ conectó con Mónica Vergara, la periodista que entrevistó a la actriz para Semana. Según explica, Fedra está: “Muy vulnerable, muy sola y sumida en una situación económica compleja y delicada”.

Vergara relató que la actriz descubrió su ruina tras el fallecimiento de su marido, al percatarse de que el dinero que él ingresaba no aparecía en las cuentas. Su hija detectó que se habían hecho múltiples transferencias a una familia desconocida, aparentemente por voluntad del propio Miguel, creyendo que ayudaba a personas vulnerables.

“La línea entre lo que le ha pasado a Fedra y lo que nos puede pasar a cualquiera es tan frágil que asusta”, explicó la periodista. Vergara también subrayó que hay detalles íntimos que no revelará por respeto, y que Fedra necesita protección y apoyo.