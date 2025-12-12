Almeida ha invitado a la ciudadanía a disfrutar de la pista de hielo de la Galería de Cristal de Cibeles

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, se ha atrevido con los patines en la pista de hielo instalada en el Palacio de Cibeles, donde ha bromeado con la prensa con los "patinazos", en todos los sentidos, que pega. Almeida ha invitado a la ciudadanía a disfrutar de la pista de hielo de la Galería de Cristal de Cibeles, la de Matadero o la de Colón y probar suerte con los patines tirando de "precaución".

Preguntado sobre si él evita los patinazos, el alcalde ha asegurado que "es difícil" y recomienda que cuando se comete uno hay que "reconocerlo y rectificar simplemente". "Patinazos nos damos todos", ha constatado.

"Estamos trabajando para crear la mejor atmósfera navideña", asegura Almeida

La pista de hielo de Cibeles la ha presentado como "una tradición en el Ayuntamiento". "Estamos trabajando para crear la mejor atmósfera navideña y la mejor experiencia porque esto ya no se trata solo de patinar sino de disfrutar de una experiencia durante el tiempo que uno está en las pistas de patinaje", ha explicado.

Los asistentes han disfrutado de la exhibición del patinador sobre hielo, Miguel Martos, con motivo de la inauguración. Es el ganador de dos campeonatos de España en distintas categorías. Esta pista de hielo natural -que tiene 400 m² de superficie- estará abierta desde el sábado 13 de diciembre hasta el 5 de enero.