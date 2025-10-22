Almeida ha reconocido que les llena de orgullo que un artista global como es Rosalía quiera estar en la ciudad

El Ayuntamiento de Madrid recaba información porque "no parece" que Rosalía tuviera "autorización expresa" para el evento

Rosalía ha causado revuelo y no solo por el lanzamiento de su cuarto disco ‘Lux’. La aparición sorpresa de la cantante catalana en la Plaza de Callao de Madrid ha generado bastante controversia. El alcalde José Luis Martínez-Almeida la ha acusado de “poner en peligro la integridad de las personas”.

Almeida ha reconocido que les llena de orgullo “que un artista global como es Rosalía quiera estar en la ciudad de Madrid y entienda que su presencia en la ciudad de Madrid avala precisamente la presentación”. Pero ha insistido en que se podría haber hecho de una manera diferente, según 'Europa Press'.

Almeida afirma que la ley se debe aplicar a todos por igual

Rosalía ha vuelto a la actualidad por todo lo alto. Su nombre está en todas partes por su nuevo disco, la censura que tuvo en TikTok por infringir las normas y la posible multa, de hasta 600.000 euros, a la que se enfrenta. “La norma se tiene que aplicar a todos por igual, no puede haber excepciones en las sanciones”, ha resaltado Almeida.

La cantante podría enfrentarse a una sanción por no solicitar los permisos necesarios para su evento masivo. De momento, ya tiene una de 200 euros una presunta infracción de tráfico al conducir por las calles de Madrid con un Nissan Skyline GT-R R33 de color blanco que no contaba con etiqueta medioambiental ni con pegatina o matrícula.

"Las sanciones le corresponden a los servicios técnicos del ayuntamiento"

"Las sanciones en su caso, y esto no me corresponde a mí decirlo si va a haber o no sanciones, sino a los servicios técnicos del ayuntamiento. Si corresponde instruir o no el procedimiento, o en su caso a la delegación del Gobierno. Aquí se aplicará supongo el marco normativo como se aplica a todas las personas por igual en la ciudad de Madrid", ha asegurado Almeida.

La artista catalana anunció su sorpresa en el centro de Madrid a través de un directo de TikTok. Miles de personas acudieron a su encuentro y colapsaron la ciudad. La Policía se vio obligada a intervenir para garantizar la seguridad de la cantante y de sus fans.