Los sueldos de los alcaldes, a examen: José Luis Martínez-Almeida, el mejor pagado

¿Cobran mucho los políticos españoles?

José Luis Martínez-Almeida es el alcalde que más cobra de España. Un total de 10 alcaldes de grandes ciudades españolas perciben retribuciones superiores a las del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que cobra 93.145 euros anuales, según los datos de la Información Salarial de Puestos de la Administración (ISPA).

El alcalde de Madrid cobra 110.688,12 euros, pero no es el único que supera la barrera de los 100.000 euros anuales. En ese mismo rango se encuentran el alcalde de Bilbao, Juan María Aburto con 105.557,28 euros y el de Barcelona, Jaume Collboni, con 104.000 euros. Son los únicos que superan los 100.000 euros.

Tras ellos, el antiguo regidor de San Sebastián, Eneko Goia percibió 96.965 euros el pasado ejercicio, seguido muy de cerca por Maider Etxebarria, de Vitoria-Gasteiz (96.016 euros). Entre las grandes capitales del sur, el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz Ruiz, cobra 95.684 euros, mientras que Francisco de la Torre, alcalde de Málaga, recibe 95.500 euros.

La sorpresa de Marbella

En los primeros puestos de la lista y superando el sueldo del presidente del Gobierno también se sitúa el alcalde de la localidad de Marbella, la única que no es capital de provincia. Su alcaldesa, Ángeles Muñoz, percibió 95.464 euros. Le siguieron Cristina Ayala, de Burgos, con 94.555 euros, y la alcaldesa de Valencia María José Catalá, que se embolsó 94.291 euros en 2024.

El alcalde de Reus, el que más cobra con dedicación parcial

El alcalde con una mayor retribución percibida con una dedicación parcial en el cargo es el regidor de Reus (Tarragona), con 73.219 euros percibidos en 2024. Le siguen el de Gijón (Asturias), con 68.916 euros; y Puerto Real (Cádiz), 62.264 euros.

El alcalde de Nucia en Alicante, el que más cobra 'sin dedicación'

Los alcaldes sin dedicación en el cargo con mayores retribuciones por ejercer sus funciones son los de La Nucia (Alicante), con 64.800 euros; Navalcarnero (Madrid), con 55.200 euros; y Santa Margalida (Baleares), con 54.000 euros.

El régimen de "sin dedicación" no implica inactividad, sino que el regidor no tiene asignado un sueldo fijo, percibiendo únicamente las cuantías estipuladas por asistencias, lo que en estos casos, supera el salario anual de muchos funcionarios con dedicación plena, según informa la web especializada sueldospúblicos.com.

España tiene 8.132 municipios según el INE. Las provincias con más alcaldes son Burgos, con 371; Salamanca, con 362; y Barcelona, con 311. Le sigue Zaragoza, con 293; Guadalajara, con 288; y Valencia, con 266. Castilla y León tiene 2.248 localidades, mientras que Las Palmas (tres islas), 34; y la Región de Murcia, 45. La comparativa se realiza sobre el total de 6.858 alcaldías, que son sobre las que hasta la fecha se han recibido datos.

2.265 alcaldes no reciben retribución alguna

Una gran mayoría de alcaldes, no obstante, no perciben ninguna retribución, o una retribución simbólica. Hasta 2.265 de los municipios percibieron cero euros, y otros 562 recibieron mil o menos euros en 2024.

¿Cuánto se cobra en las Diputaciones Provinciales?

En cuanto a las percepciones de la Presidencia de Diputaciones Provinciales, Consejos y Cabildos Insulares las mayores percepciones salariales corresponden a la diputada general de la Diputación Foral de Bizkaia, con 122.650,78 euros; a la presidenta de la Diputación Provincial de Barcelona, con 114.017,12 euros; al diputado general de la Diputación Foral de Álava, con 113.515,79 euros; y la diputada general de la Diputación Foral de Gipuzkoa, con 97.247,35 euros. Las cantidades consignadas incluyen tanto las retribuciones propiamente dichas como las cantidades percibidas en concepto de asistencias a las reuniones de la corporación.

Los presidentes de CCAA que más cobran

Las mayores retribuciones salariales en cuanto a presidentes de las CCAA corresponden al presidente de Cataluña, Salvador Illa con 140.257 euros; a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso con 103.090 euros; al presidente de Aragón, Jorge Azcón Navarro con 96.013 euros y al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García.Page con 91.270 euros.

¿Cuánto cobran los funcionarios de las CCAA?

La retribución media de personal funcionario perteneciente a Comunidades Autónomas varía de 23.349 para personal funcionario del subgrupo C2 hasta 49.557 para personal funcionario del subgrupo A1, pasando por 36.369 para el subgrupo A2 Y 30.805 para el C1.

¿Cuánto cobran los funcionarios de los Ayuntamientos?

La retribución media para personal funcionario en Ayuntamientos varía de 27.856 euros/año para el subgrupo C2 hasta 56.631 euros/año para el subgrupo A1, pasando por 41.367 euros/año para el subgrupo A2 y 33.030 euros/año para el C1.

El salario medio de los españoles y una renta per cápita que no mejora

El salario anual medio ajustado a tiempo completo en la Unión Europea ascendió un 5,2 % en 2024 hasta situarse en 39.800 euros, según Eurostat. En España, el salario medio anual se situó en 33.700, lo que supone un incremento del 4,6 % respecto a los 32.216 de 2023, pero muy lejos de Europa y más aún del sueldo de los políticos.

Entre el resto de grandes economías de la UE por población, el dato para Alemania fue de 53.751 euros brutos de media por empleado en 2024, mientras que en Francia se situó en 43.790 euros, en Italia llegó a 33.523 euros.

De los Veintisiete países de la Unión Europea, Luxemburgo fue el que reflejó sueldos medios más elevados, con 82.969 euros en 2024, seguido de Dinamarca (71.575 euros), Irlanda (61.051 euros) y Bélgica (59.632 euros). Los valores más bajos se registraron en Bulgaria (15.387 euros), Grecia (17.954 euros) y Hungría (18.461 euros).

Pese al crecimiento de la economía, un dato es realmente preocupante. El PIB per cápita de España un 25% por debajo del de la eurozona: 32.630 euros por habitante frente a un promedio de 43.310 euros. Son 10.680 euros de diferencia.

España fue el Estado miembro de la Unión Europea con un menor crecimiento de la renta real per cápita de los hogares entre el 2004 y el 2024, con un aumento del 11%. mientras que en el conjunto de la UE el aumento entre el 2004 y el 2024 fue del 22%. Esa es nuestra realidad.

¿Cobran mucho nuestros políticos? Respecto a la población, como se ve, sí, pero no en relación a sus colegas europeos no tanto si atendemos al ranking publicado por Forbes en . La asignación mensual de un diputado es de 10.927,44 brutos al mes, más dietas (4.950 euros al mes para gastos generales y dietas diarias de 350 euros).

Y si vamos a los grandes mandatarios, el presidente francés Emmanuel Macron cobra en Francia 142.000 euros anuales. En el Reino Unido, el primer ministro, actualmente Keir Starmer, ronda los 194.000 euros. Pero más allá están el presidente de Suiza, que llega casi a los 500.000 euros, el presidente alemán supera los 350.000.... a la cola se encuentran los salarios de los líderes de Portugal, España, Hungría y Polonia.