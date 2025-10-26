José Luis Martínez Almeida y Teresa Urquijo han vestido unos kimonos orientales a conjunto en su visita a Casa Chamberí

La pareja ha visitado ele vento que reúne a algunos de los estudios más destacados de interiorismo, arquitectura y arte de Madrid

MadridCentrados en su nueva paternidad, José Luis Martínez Almeida y su mujer Teresa Urquijo suelen aprovechar los días o ratos libres que les permite el fin de semana para hacer planes en familia y así disfrutar de su pequeño hijo Lucas.

Sin embargo, como en todas las parejas el alcalde de Madrid y su mujer también intentan reunir tiempo para ellos mismos.

La visita de Almeida y Teresa Urquijo a Casa Chamberí

El último en el que se les ha visto juntos ha sido en la visita a Casa Chamberí. Almeida y Urquijo han querido pasar la tarde del sábado 25 de octubre en el evento de exhibición único que reúne a algunos de los estudios más destacados de interiorismo, arquitectura, arte y diseño de Madrid.

Casa Chamberí es una galería madrileña que cuenta con la colaboración de ESPATTIO y que se ha convertido en el escenario que ha llevado a cabo Blanca Barrera-Cuadra en el que una casa clásica cobra nueva vida a través de propuestas innovadoras durante el mes de octubre de 2025.

Pues bien, esta propuesta ha contado con la visita del alcalde de Madrid y de su mujer, Teresa Urquijo, que han acudido este sábado y no han dudado en vestir unos kimonos orientales conjuntados de lo más original. Ha sido el propio perfil social de esta galería el que ha querido compartir con todos sus seguidores la especial visita de José Luis Martínez Almeida y Teresa Urquijo.

El agradecimiento a la visita del alcalde de Madrid

Junto a una prosa poética, el perfil de Casa Chamberí ha anunciado la visita del alcalde de Madrid: "Llega un momento en que dejas de correr detrás de lo inmediato y empiezas a buscar sentido. Dejas de competir con los demás y te concentras en construir algo que permanezca. En medio del ruido, descubres la belleza. No la que adorna, sino la que ordena. La que nace del equilibrio, de la proporción y del silencio. Esa belleza que no se impone, sino que calma. Vivimos en una época en la que la espiritualidad parece desvanecerse, donde lo sagrado ha sido sustituido por lo urgente. Y sin embargo, la belleza (la verdadera) sigue siendo una forma de fe. Una manera de buscar a Dios a través de lo tangible. Está en la arquitectura que eleva, en la luz que atraviesa un espacio y le da alma, en la línea exacta, en el gesto medido, en la armonía que reconcilia al hombre con lo eterno".

"Los clásicos lo entendieron: que la forma puede contener espíritu, que el orden es una forma de verdad, y que lo bonito y lo bueno no son cosas distintas. Crear, diseñar, construir… no es solo una cuestión de estética. Es un acto espiritual. Un intento de poner un poco de cielo en la tierra. La madurez llega cuando entiendes eso. Cuando sabes que el poder real no está en brillar más, sino en iluminar a los demás sin miedo a perder tu luz. Que el respeto no se exige, se gana con coherencia. El tiempo, el conocimiento y el dinero son solo herramientas. La verdadera riqueza está en el sentido común, en la empatía, y en la fidelidad a lo que uno cree. No se trata de convencer ni de competir. Se trata de crear con propósito, de vivir con equilibrio, y de entender que la belleza, cuando es sincera, sigue siendo la forma más silenciosa de hablar con Dios", continúan escribiendo desde Casa Chamberí.

Justo después, el perfil social del evento de interiorismo y exhibición que tiene lugar en Madrid agradecía la visita del alcalde de la capital: "Gracias queridos Teresa y @martinez_almeida_ por haber venido a conocer nuestro pequeño proyecto @casa.chamberi con tantísimo cariño. Fue un auténtico honor recibiros y saber que tenemos un alcalde, que también valora y apoya los proyectos pequeños. El nuestro concreto, un proyecto construido con fe, ilusión y mucho tesón. Con toda la humildad del mundo, el equipo de @casa.chamberi seguirá trabajando despacio, pero sin pausa, para que Madrid siga siendo una referencia".