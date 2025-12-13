Antía Troncoso 13 DIC 2025 - 03:05h.

José María Almoguera se pronuncia sobre su distanciamiento con Alejandra Rubio y Terelu Campos da su opinión al respecto

José María Almoguera cuenta en '¡De viernes!' los detalles de su operación de corazón y actualiza su estado de salud: "Estoy bastante dolorido"

Compartir







José María Almoguera reaparece en '¡De viernes!' pocos días después de haber pasado por quirófano para realizarse con urgencia una operación de corazón debido a una anomalía en el desfibrilador que porta con él desde hace doce años a causa de la enfermedad que padece, el síndrome de Brugada. En el programa, el hijo de Carmen Borrego actualiza su estado de salud y, además, habla sobre su distanciamiento con Alejandra Rubio.

Durante este delicado momento que ha atravesado y del que todavía se está recuperando, el hijo de la mayor de las Campos se ha sentido muy arropado por sus seres queridos. Sin embargo, hay una persona que no habría mostrado el mismo interés por su bienestar. Se trata de su prima Alejandra Rubio, con la que desde hace tiempo no tiene contacto. "Que sepa que estoy bien no exime que no me lo pregunte ella", declaraba el invitado de esta noche.

Y es hace un par de días la hija de Terelu Campos confesaba en 'Vamos a Ver' que no había invitado ni a su primo ni a su tía al cumpleaños de su hijo Carlo. Algo que no sentó muy bien a Carmen Borrego y que aumento los rumores de mala relación entre Alejandra y José María Almoguera, quien aún no conoce al hijo de su prima. Ahora, en el programa José María se muestra muy dolido con Alejandra y asegura que no entiende el motivo por el que esta le "ha borrado completamente" de su vida.

Terelu Campos sobre el distanciamiento de Alejandra y José María

Terelu Campos, colaboradora del programa y madre de Alejandra Rubio, intervenía en este momento y daba su punto de vista sobre este distanciamiento: "Creo que los dos son suficientemente mayores para solucionar los temas que tengan entre ellos. No puedo obligar a nadie a que haga lo que no quiere. Ni la pobre de tu madre ni yo tenemos nada que ver (...) Evidentemente no me vuelve loca de alegría”.

Ante las palabras de su tía, José María Almoguera respondía: "Yo soy mayor y tengo claro que tengo que solucionar mis problemas, pero es que yo no tengo ningún problema. No quería que conociera a su hijo porque me preguntaban en el programa. He estado sin aparecer en ningún lado y tampoco me ha llamado ni ha querido saber ni quiere que conozca. He coincidido con ella me ha dado un beso y se ha ido. No lo entiendo".