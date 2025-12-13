Antía Troncoso 13 DIC 2025 - 01:20h.

Jessica Bueno se pone de parte de Kiko Rivera después de que Jota Peleteiro lo acusara de no estar presente en la vida de su hijo Fran

Lydia Lozano se rompe al ser sorprendida en '¡De viernes!' por su cumpleaños, marcado por la ausencia de Charlie: "¡Gracias!"

Compartir







Jessica Bueno regresa a '¡De viernes!' para responder a la última entrevista de su exmarido, Jota Peleteiro. La modelo se pronuncia sobre el acuerdo económico al que habría llegado con el futbolista tras una larga guerra judicial y contesta a las declaraciones que este hizo sobre Kiko Rivera.

La semana pasada, Jota Peleteiro se sentaba en el plató del programa de Bea Archidona y Santi Acosta pocos días después de haberse reencontrado con Jessica Bueno en los juzgados. En el programa el futbolista desveló si habían llegado a un entendimiento y cómo se encontraba su relación actualmente. Además, Jota cargaba duramente contra Kiko Rivera como padre, asegurando que se había tirado muchos meses sin llamar a su hijo, Fran.

Esta noche, Jessica Bueno decía encontrarse muy molesta con Jota Peleteiro y defendía al hijo de Isabel Pantoja: "Kiko dijo que había sentido un poco de celos de que le llamase papá, pero no se metió en cómo era como padre ni si cumplía o no cumplía". Asimismo, la modelo aseguraba que le ha sentado fatal que el futbolista dijese que él se había encargado económicamente más de Fran que Kiko Rivera:

"Lo primero, es falso. Lo segundo, si fuese cierto me parece fatal porque echar en cara algo que has hecho con amor o porque has querido por un niño porque lo has sentido en ese momento me parece muy mal. Está usando la manipulación intentando dejar mal al padre de mi hijo mayor para justificar sus malos actos", sentenciaba la modelo

Jessica Bueno defiende a Kiko Rivera: "Era un padre presente"

En su entrevista para '¡De viernes!', Jota Peleteiro comentaba que Kiko Rivera no era un padre presente y llegaba a desvelar que este se había tirado mucho tiempo sin ni siquiera hacer una simple llamada a su hijo. También, el futbolista se quejaba de que Jessica Bueno se había mostrado mucho más dura con él que con el hijo de Isabel Pantoja en cuanto al pago de las pensiones de sus hijos. ¿Qué opina sobre esto la modelo?

Jessica Bueno se moja y se pone de parte de Kiko Rivera: "Para mi era un padre presente porque lo veía cuando lo tenia que ver y estaba atento de las cosas que pasaban con su hijo. Me da coraje que tenga que estar dando información y que se me tenga que forzar a dar explicaciones sobre algo que no me apetece. Sí yo no quiero hablar de la relación que tenia el padre de mi hijo mayor con mi hijo o conmigo no me apetece".

Los colaboradores sorprendidos por las palabras de defensa de Jessica Bueno hacia Kiko Rivera, le preguntaban al respecto y ella respondía: "Para mi lo más importante son mis hijos. Siempre voy a optar por la buena relación y porque mis hijos no vean una guerra entre sus padres, y si tengo que aguantar ciertas cosas para que esto suceda, lo voy a hacer".