El programa sorprende a la colaboradora, quien no está pasando su mejor cumpleaños a causa de la enfermedad de su marido

Antes de arrancar el programa, muy esperado por la primera entrevista en plató de Freda Lorente tras hacer pública la deuda que había dejado su marido, el equipo de '¡De viernes!' tiene una sorpresa para una de las colaboradoras: Lydia Lozano.

Pero antes, se interesan por saber cómo se encuentra emocionalmente. Recordemos que su marido, Charly, se encuentra en un estado de salud delicado pues, tras ser operado del corazón, todo se complicó por una bacteria. Algo que contó en profundidad en el programa tras desaparecer para estar al pie del cañón durante su ingreso.

Sin embargo, nada más pronunciar la pregunta, Lydia Lozano se rompe. "Va, que no es poco. Yo quiero que vuelva como el turrón: 'A casa por Navidad'". Santi Acosta le pide que no derrame lágrimas, pero por un motivo: "Nos vas a hacer llorar a todos". Además, lo cierto es que Charly "va a mejor". No obstante, este día es especialmente complicado dado que...

Lydia Lozano, sorprendida por su cumpleaños

La ausencia de Charly es especialmente dura este día porque Lydia Lozano cumple nada más y nada menos que 65 años. Por eso sus compañeros han querido animar a la colaboradora dándole una sorpresa con una tarta y un ramo de flores: "¡Hoy es un día para celebrar!".

Antes de soplar las velas, entre lágrimas y mirando al cielo, Lydia Lozano pide su deseo vocalizando claramente un "por favor". "Seguro que se cumple el deseo", le señala Beatriz Archidona.

Visiblemente emocionada, Lydia Lozano indica que le va a dejar el ramo de flores a algún compañero: "¿Qué hago entrevistando con esto entre las piernas?".