13 DIC 2025 - 02:02h.

Jose María Almoguera explica en profundidad cómo ha sido la operación de corazón a la que se ha sometido hace tan solo tres días

José María Almoguera se sienta en el plató de '¡De viernes!' tan solo tres días después de haber sido intervenido de urgencia por una complicación en el marcapasos con el que convive desde hace 12 años debido a la enfermedad cardiaca que padece. El hijo de Carmen Borrego cuenta en el programa cómo se encuentra tras la operación y cómo está siendo su recuperación.

Hace un par semanas, Leticia Requejo daba en 'El tiempo justo' la información de que el hijo de Carmen Borrego, que padece del síndrome de Brugada, una alteración hereditaria que afecta al ritmo cardíaco, iba a pasar de manera inminente por quirófano para cambiar con urgencia su desfibrilador, ya que se habían registrado ciertos fallos y anomalías en el dispositivo.

Tras la operación, José María Almoguera reaparecía ante las cámaras y aseguraba que esta se había desarrollado con éxito. Sin embargo, Carmen Borrego explicaba en 'Vamos a Ver' que el postoperatorio se ha complicado, puesto que, debido al síndrome que padece, no puede tomar ninguna medicación para el dolor. Ahora, el propio José María nos cuenta cómo está tras este complicado revés:

"Estoy contento porque ha salido todo bien, pero estoy bastante dolorido todavía", le decía José María Almoguera a los presentadores nada más entrar a plató. Asimismo, el invitado explicaba que esta segunda operación de corazón la ha afrontado mucho mejor que la primera vez: "La primera fue más complicada por todo el revuelo que conlleva. Cuando te dicen "o te pones esto o te puedes morir", te asustas y más con 23 años que eres un poco inconsciente de que la vida es efímera"

José María explica cómo ha sido su operación de corazón

El hijo de Carmen Borrego explicaba los detalles de la operación a la que se ha sometido y cómo funciona su desfibrilador: "Es un aparato que va con dos cables enganchado al corazón y, en caso de que el corazón deje de funcionar, lo vuelve a reactivar. Tiene un mantenimiento de entre 7 y 12 años. Mi mantenimiento estaba programado para mayo del año que viene, pero como se ha utilizado en varias ocasiones porque mi ritmo cardiaco ha subido en exceso o ha descendido en exceso".

En este momento tan delicado, José María Almoguera comentaba que se ha sentido muy arropado por los suyos: "Tanto María como mis padres me están cuidando bien. Mi tía me ha escrito todos los días. Han estado todos muy pendientes. Muchos amigos muy cercanos se han pasado por casa sin avisar".