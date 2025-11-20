Gemma Camacho, tras ser relacionada con Cayetano Rivera: "Estoy aprendiendo a torear"

Gemma Camacho también fue relacionada sentimentalmente con el futbolista Iker Casillas: "No tuvimos nada"

Primeras palabras de Gemma Camacho, sobre su relación con Cayetano Rivera: “Somos amigos y que pase el toro lo antes posible”

Gemma Camacho, la última mujer con la que se ha relacionado sentimentalmente a Cayetano Rivera Ordóñez y compañera de Mediaset, ha reaccionado a las informaciones que aseguran que ambos estarían conociéndose.

Cuando llegaba a su trabajo, la reportera de 'El tiempo justo' ha atendido amablemente a la prensa que esperaba su llegada a Mediaset.

Al ser preguntada por su verdadera relación con Cayetano y si es cierto que está "muy pillada por él", Gemma ha respondido: "Yo estoy aprendiendo a torear ahora que la faena se me da muy bien. Ahora voy a trabajar. Estoy bien y tranquila".

Sobre si pondría la mano en el fuego por Cayetano, ella ha respondido muy educadamente: "Cada uno tiene su vida privada, somos amigos y cada uno que haga lo que quiera".

De las presuntas fotografías de ambos que podrían ser publicadas próximamente por algún medio de información, Gemma Camacho ha respondido: "Igual no hay. Si hay fotos, que las saquen. Si no hay fotos... pues mejor todavía".

Además, Gemma ha desmentido haber tenido una relación sentimental en el pasado con el futbolista Iker Casillas: "Nunca he tenido nada con él. Es un amigo con el que coincidí trabajando, pero sin nada más allá", ha asegurado de manera contundente.