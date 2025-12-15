Para muchos críticos, su obra más sólida fue 'Algunos hombres buenos'

Quién es Nick Reiner, el hijo del director fallecido Rob Reiner, sospechoso de haber matado a su padre y a su madre

El director de cine Rob Reiner y su esposa, Michele Singer, han aparecido muertos este domingo en su residencia de Brentwood, Los Ángeles, Estados Unidos.

El cineasta nacido en 1947 en el Bronx, en Nueva York, saltó a la fama en los años 70. Ha sido nominado al premio Óscar por la producción de 'Algunos hombres buenos' y ha dirigido películas tan conocidas como 'Cuando Harry conoció a Sally' o 'La princesa prometida'.

El legado cinematográfico de Rob Reiner se recorre a través de títulos que, con el paso del tiempo, han acabado compartiendo una misma etiqueta: películas de culto. Obras muy distintas entre sí, pero unidas por una personalidad autoral reconocible y una capacidad poco común para dejar huella en el imaginario colectivo.

Su trayectoria de auténticas películas de culto

A él se le debe, por ejemplo, una de las escenas más icónicas de la historia del cine romántico, el orgasmo fingido de 'Cuando Harry encontró a Sally', y también una de las frases de venganza más repetidas generación tras generación en 'La princesa prometida'. Esta última no arrasó en taquilla en su estreno, pero el cuento de espadachines, gigantes y amor verdadero ha construido con los años una legión de seguidores fieles.

Para muchos críticos, su obra más sólida fue 'Algunos hombres buenos', el intenso drama judicial que llevó a Tom Cruise y Jack Nicholson a un duelo interpretativo inolvidable. En el terreno del terror psicológico, 'Misery' se mantiene intacta como una de las adaptaciones más perturbadoras de Stephen King, mientras que 'Cuenta conmigo' volvió a demostrar su talento para traducir al cine otra novela del autor, firmando un viaje emocional desde la infancia hasta la madurez que sigue conmoviendo cada vez que suena su banda sonora.

Casi como un cierre circular, su último trabajo como director fue la secuela de su ópera prima, 'This Is Spinal Tap,' el falso documental sobre una ficticia banda de heavy metal que marcó un antes y un después en la comedia. Además de su faceta detrás de la cámara, Reiner desarrolló una prolífica carrera como actor, con cerca de un centenar de papeles, entre ellos el recordado padre del protagonista en 'El lobo de Wall Street'.

Seis décadas de trayectoria que dejan una huella imborrable en el cine y confirman a Rob Reiner como una de esas figuras capaces de convertirse, por méritos propios, en una auténtica estrella.