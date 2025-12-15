Rocío Martín 15 DIC 2025 - 14:01h.

Romy Reiner, una de las hijas de la pareja, encontró a sus padres apuñalados en su casa de Los Ángeles el domingo por la tarde

Quién es Nick Reiner, el hijo del director fallecido Rob Reiner, sospechoso de haber matado a su padre y a su madre

El famoso director de cine Rob Reiner y su esposa, Michele Singer, han sido hallados muertos este domingo en su residencia de Brentwood, Los Ángeles. La Policía está investigando como un aparente "homicidio", ya que los cuerpos de ambos presentarían numerosas puñaladas.

Según recoge NYPost, la otra hija de la pareja, Romy Reiner, encontró a sus padres apuñalados en su casa de Los Ángeles el domingo por la tarde.

El presunto crimen habría tenido lugar poco antes de las 15.38 horas (hora local), cuando el Departamento de Bomberos de Los Ángeles recibió el aviso de una emergencia médica en el bloque 200 de la Avenida South Chadbourd y encontró muertos al director y productor, de 78 años, y a su esposa, de 68.

El hijo menor, principal sospechoso

Según la revista People, múltiples fuentes que han hablado con miembros de la familia apuntan como culpable a Nick Reiner, de 32 años.

El diario Los Angeles Times afirma que un familiar está siendo investigado en relación con ambas muertes y filtra que en el domicilio de la pareja no había señales de que la entrada a la vivienda hubiera sido forzada.

Al parecer, el joven tenía problemas de adicciones que él mismo habría reconocido públicamente. Nick participó en el guión de ‘Being Charlie’, estrenada en 2015 y que se basó en sus problemas de adicciones. Habla de un joven de 18 años adicto a las drogas, que tras lograr escapar de un centro de rehabilitación regresa a casa.

Rob Reiner saltó a la fama en los años 70

Rob Reiner era hijo del escritor, director y comediante Carl Reiner. El cineasta nacido en 1947 en el Bronx, en Nueva York, saltó a la fama en los años 70 y se convirtió en uno de los directores más reputados de la meca del cine. Ha sido nominado al premio Óscar por la producción de "Algunos hombres buenos" y ha dirigido películas tan conocidas como "Cuando Harry conoció a Sally" o "La princesa prometida".

La relación de Reiner y su mujer Michele comenzó en 1989, cuando se conocieron durante el rodaje de 'Cuando Harry conoció a Sally'. Se casaron ese mismo año y tenían tres hijos, Rony, Jake y Nick Reiner, siendo éste último según la revista 'People' en principal sospechoso del crimen de sus padres.