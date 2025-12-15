Los últimos mensajes de la estafa que arruinó a Fedra Lorente: “Te quiero, Miguel”

Las conversaciones finales revelan la manipulación psicológica y el engaño que sufrió Miguel Morales hasta horas antes de fallecer

La hija de Fedra Lorente desvela cómo vivió la estafa en la que cayó su padre y que les ha llevado a la ruina: "Me puse seria con él"

‘El tiempo justo’ mostró en exclusiva los últimos mensajes que recibió Miguel Morales, marido de Fedra Lorente y padre de Alejandra (las dos en plató), víctima de una estafa piramidal que no solo le vació las cuentas, sino que acabó dejando a su familia en una situación económica límite.

Los mensajes permiten ver con claridad cómo actuaban los estafadores, alternando promesas de devolución de dinero, juramentos emocionales y una constante manipulación basada en la bondad de Miguel.

En uno de los mensajes clave, Miguel encara por primera vez a una de las estafadoras: “Para de mentirme”. La respuesta es inmediata y emocional: “Te juro por la tumba de mi padre que no te miento, nunca te mentiría en esta vida”.

Una fórmula habitual en este tipo de fraudes: juramentos extremos, victimismo y apelaciones al afecto para recuperar el control de la víctima. Miguel, consciente de lo que estaba ocurriendo, llega a bloquearla. Pero la estafa no termina ahí.

La segunda estafadora y la presión constante

Tras el bloqueo, entra en escena otra persona que asegura haber “perdido su trabajo” por ayudarle y que dice haber recuperado grandes cantidades de dinero a otras víctimas: “La semana pasada ayudé a un hombre al que le estafaron 81.300 euros”.

El mensaje insiste en la idea de que Miguel puede recuperar su dinero, menciona a su hija Álex y remata con una frase demoledora: “Te quiero, Miguel, y quiero que nuestra amistad dure para siempre”.

Ni la muerte detuvo la estafa

El momento más estremecedor llegó cuando Fedra Lorente y su hija relataron que las peticiones de dinero continuaron incluso después del fallecimiento de Miguel.

“Falleció a las dos de la madrugada y a mí me llegó un correo pidiéndole 2.000 euros. Mi padre todavía estaba en la cama”, explicó su hija.

Los estafadores siguieron insistiendo, prometiendo más dinero a cambio de nuevas transferencias, sin saber o sin importarles, que Miguel ya había muerto.

Una deuda que amenaza el futuro de su hija

Tras descubrir la magnitud del engaño, Fedra y Alejandra se encontraron con una realidad devastadora: la casa familiar está hipotecada, con una deuda de 157.000 euros más intereses. Si Fedra fallece sin poder afrontarla, su hija perderá la vivienda.

“La prioridad ahora mismo es salvar la casa. Si a mí me pasa algo, mi hija se va a la calle”, confesó Fedra muy emocionada en el plató de ‘El tiempo justo’.