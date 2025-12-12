La actriz ha concedido una entrevista exclusiva al reportero Álex Álvarez para 'El tiempo justo'

Exclusiva | El sacerdote de la actriz Fedra Lorente desvela que su ruina se debe a una estafa del amor en la que cayó su marido: "Se lo ocultaba"

Desde que salió a la luz que la mítica actriz del 'Un, dos, tres... responda otra vez' Fedra Lorente sufría problemas económicos, 'El tiempo justo' ha investigado sobre los motivos de la ruina de la socialité. El cura al que lleva recurriendo durante años en el barrio madrileño de Mirasierra donde vive señaló que había solicitado ayuda de alimentos y espiritual para sobrellevar la dura situación. Ahora, Fedra Lorente ha concedido una entrevista al programa de Telecinco para desvelar todos los detalles del momento tan duro que atraviesa.

El periodista Álex Álvarez ha sido quien ha podido hablar con 'La Bombi' -el otro de los nombres con el que es conocida-. Durante 40 minutos de charla, la actriz decide no guardarse ningún secreto y reconoce que tiene "deudas pendientes". Además, aclara el motivo de sus problemas económicos que se han juntado con la pérdida de su marido, el artista Miguel Morales. "Ha sido por eso, por dejar de trabajar...", le cuenta por llamada telefónica a Álvarez.

Fedra Lorente: "¿Qué casa no tiene alguna deuda?"

Se supo que una parte de su casa llegó a venderse para sufragar la situación. Lorente lo defiende. "¿Y qué casa no tiene alguna deuda? Por favor, ¿qué casa no tiene alguna deuda?", lanza como podemos escuchar en el vídeo que acompaña a esta noticia.

Además, Fedra Lorente ha desvelado cómo fue el momento en que perdió a su marido. "Ha muerto en mi cara, pegado a mí cuando ya estaba muy malito, muy malito. Nos dimos un beso; me agarró las manos, me besó la manita y me dio un besito en los morritos y se durmió", relata.

La actriz comparte que lleva desde los 16 años con Morales, "toda la vida juntos". "Le echo de menos", lamenta. Asegura que ahora "le reza" y que en su casa nada más que hay "fotos" de los dos "por todos los sitios", lo que denota que estaban "muy unidos".