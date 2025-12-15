Alejandra cuenta el "estrés" que vivió al sentirse en la necesidad de "vigilar" a su padre por el timo que le arruinó

Alejandra, la hija de la mítica actriz Fedra Lorente -conocida como 'La Bombi'-, ha relatado en 'El tiempo justo' cómo sufrió los efectos de la estafa en la que cayó su padre y que les llevó a su familia y a ella a la ruina económica. La joven asegura que fue a través de una red social por donde contactaron los ciberdelincuentes con su progenitor para aprovecharse de su bondad.

Así empezó a detectar el fraude

Ocurrió en plena pandemia. "Todo el mundo estaba mal económicamente y le dijeron 'si inviertes en esto, vas a ganar más dinero'", cuenta como podemos escuchar en el vídeo que acompaña a esta noticia. Desde el primer momento, Alejandra notó que se trataba de una "estafa piramidal". "Realmente la primera vez te van a dar dinero pero la segunda no te van a dejar porque te van a decir súmale", continúa.

Pero no hubo un solo timo. El padre y marido de Fedra Lorente, Miguel Morales, también sufrió otra estafa, y sus datos se habían quedado ya todos en Internet. "Le dicen 'esta persona es clave'. Contacta por Facebook una persona que no puede volver y vive en EEUU y tiene hijos", comenta Alejandra.

Cuando la vuelve a detectar, ella ya intenta darle un claro aviso a su padre de lo que está sufriendo. "Le digo. 'oye papá, esto no es asi y te están diciendo una trola", cuenta en el programa de Telecinco.

Alejandra relata además los esfuerzos que tuvo que hacer para que su padre no siguiese cayendo en timos piramidales que terminaron con todo y por los que llegan a tener deudas en su entorno familiar. "Llega un momento en que él es una persona adulta y esá bien y no le puedes quitar el móvil. Llevo 4 años así", comparte.