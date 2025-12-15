Celia Molina 15 DIC 2025 - 16:24h.

La familia de Rachael ha comunicado en las redes sociales que la actriz ha fallecido de forma "repentina, pero tranquila"

El funeral será un acto privado, que se celebrará el próximo viernes 19 de diciembre con sus familiares y amigos más cercanos

Este lunes 15 de diciembre, la familia de Rachael Carpani, actriz de 'N.C.I.S: Los Ángeles' y 'Against the Wall', ha comunicado su fallecimiento a los 45 años de edad. La intérprete murió tras una larga enfermedad crónica el pasado día 7, si bien sus familiares no han hecho pública la noticia hasta ahora. Ha sido su hermana, Georgia, la encargada de informar sobre su deceso a todos sus fans, a través de un post su propia cuenta de Instagram en nombre de sus padres:

"Con gran tristeza, Tony y Gael Carpani anuncian que su hermosa hija, la querida actriz australiana Rachael Carpani, falleció de forma inesperada pero tranquila tras una larga batalla contra una enfermedad crónica, en la madrugada del domingo 7 de diciembre. El funeral será un acto privado, que se celebrará el viernes 19 de diciembre con familiares y amigos cercanos. La familia solicita privacidad en estos momentos tan difíciles y no hará más declaraciones" decía el texto, acompañado de una foto de la actriz.

Una australiana que dio el salto a Estados Unidos

Carpani alcanzó notoriedad por su interpretación como Jodi Fountain en la serie australiana 'McLeod’s Daughters', emitida entre 2001 y 2009. De hecho, algunos telespectadores, que aún la recuerdan, le han dejado mensajes como: "Gracias por ser mi amiga rubia favorita en la pantalla en McLeod's Daughters durante mi infancia, eras mi favorita, preciosa por dentro y por fuera y eras una estrella absoluta en la serie. Eras tan buena que lloré a mares cuando "moriste" en la serie... Ahora saber que te has ido de verdad me rompe el corazón. Hoy hemos perdido un diamante, mis condolencias a la familia de MD en la pantalla y a tu familia real".

Además de dar vida a este personaje, Carpani participó también en series estadounidenses, como NCIS: Los Ángeles, The Glades y If There Be Thorns, y encabezó el reparto de la serie de Lifetime Against the Wall. En cuanto al cine, compartió cartel con Liam Hemsworth en la película Triangle (2009) y formó parte del elenco de 'Hating Alison Ashley' y 'The Very Excellent Mr Dundee'.

Su muerte se ha comunicado en el mismo día en el que la industria de Hollywood ha sufrido otra gran pérdida. El cineasta Rob Reiner, director de películas tan míticas como 'La Princesa Prometida' o 'Algunos Hombres Buenos', ha sido hallado sin vida junto al cuerpo de su mujer en la vivienda que ambos tenían en un lujoso barrio de Los Ángeles. El presunto asesinato - ambos presentaban heridas de varias puñaladas - se cometió en torno a las tres y media de la madrugada del pasado domingo 14 de diciembre y, aunque todavía no ha habido ninguna detención oficial, la revista People ha publicado que ha sido su hijo, Nick Reiner, quien ha matado a su padre y a su madre.