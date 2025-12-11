Celia Molina 11 DIC 2025 - 16:47h.

El joven actor participó en proyectos como 'Cama para tres', 'Escalada Martin' o 'Detap' y también era un gran animador infantil

Su hermano, Gaby Llácer, ha comunicado su muerte en las redes sociales, aún en shock por la noticia de su accidente en África

El hermano de Nacho Llácer Enjuto ha comunicado la muerte del joven actor vallisoletano, a los 29 años de edad, en un accidente de tráfico en Kenia, donde se encontraba de viaje. "Hola a todos, soy Gaby, el hermano de Nacho. Siento mucho comunicaros que Nacho ha fallecido. A sus amigos y personas cercanas, muchas gracias por formar parte de su vida. No os merecéis enteraros así; lo sentimos mucho, pero no hemos encontrado otra manera de haceros llegar la noticia”, decía, aún en shock por tan repentina pérdida.

Para quienes no le conocían, Nacho Llácer Enjuto era un actor que se definía como "valenciano y vallisoletano" a parte iguales y que, desde niño, se formó en teatro musical, teatro físico, comedia dell’arte, máscara neutra, circo, improvisación, esgrima escénica y deportiva, acting ante la cámara y dirección escénica y de casting, entre otras disciplinas. También trabajó como cuentacuentos, animador infantil y creador de proyectos audiovisuales, por lo que era un miembro muy conocido y querido del gremio.

Nacho estaba de viaje en Kenia, África

En los últimos años colaboraba activamente con Invictus Designs Productions, de Víctor Marín, y con Producciones Kugo, dirigida por Abraham Lacalle. Participó en proyectos como 'Cama para tres', Escalada Martin o Detap. Al enterarse de su trágica muerte, de la que no se han dado más detalles, sus compañeros de Peloki, una asociación artístico-cultural con sede en Almàssera (Valencia, España), centrada en actividades de teatro, música, poesía y baile, le han dedicado un bonito mensaje:

"Hoy en Peloki estamos rotos. Muy rotos. Nos ha dejado Nacho Llàcer, nuestro Mago de Oz, Sr. Conejo, Hado de Vainilla, Gato con botas, Adivino, y tantos y tantos personajes. Pero sobre todo, se ha ido una parte de Peloki, aunque siempre vas a estar con nosotros. El legado que dejas es tan grande como lo fue tu luz, tu humildad, tu talento, tu generosidad y tu amor hacia las artes escénicas y hacia los demás", han dicho, tristemente, desde la organización.

En su última publicación en Instagram, esta actor se mostró absolutamente emocionado por presentar su nuevo proyecto cinematográfico: "¡Gran evento sobre nuestra película de fantasía Bûnan! Estamos preparando algo muy especial: un encuentro donde compartiremos curiosidades y experiencias sobre el enorme reto de dar vida a un largometraje tan ambicioso como Bûnan, rodado en los impresionantes paisajes de Cortes de Pallás. Y lo mejor… ¡estrenaremos el tráiler oficial de la película!", decía a mediados de noviembre, apenas unas semanas antes de su muerte en África.