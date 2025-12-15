Rocío Molina 15 DIC 2025 - 18:18h.

El ganador de 'Supervivientes' ha demostrado su apoyo al luchador tras hacer público su comunicado y difícil situación en las redes

Ilia Topuria denuncia haber sido amenazado con "infundadas acusaciones de malos tratos": "Solo intento proteger a mis hijos"

Compartir







Omar Montes ha salido en defensa de su amigo Ilia Topuria tras la confesión que ha hecho. El Campeón Mundial de Peso Ligero de UFC ha emitido un comunicado en el que denuncia estar siendo víctima de "un intento de extorsión" por una acusación de malos tratos. El luchador, que había querido "mantener silencio" por el bien de sus hijos ha querido contar la delicada situación por la que está pasando y el ganador de 'Supervivientes' le ha dejado claro que está a su lado.

El laureado deportista de 28 años se ha encontrado en un punto en el que "callar ya no es proteger" y por eso ha desvelado lo que lleva amenazándole a él, a su paz y a su familia desde hace un tiempo. Tal como dice en el comunicado que ha hecho público a través de sus redes y que ha hecho llegar a los medios. Este estaría siendo víctima de una extorsión debido a "infundadas acusaciones malos tratos que solo desaparecerían a cambio de dinero".

Ilia Topuria ha querido dar la cara destacando que "la verdad se defiende con hechos" y se niega a que "la mentira siga creciendo", tal como ha descrito en el post en el que denuncia los chantajes y presiones a los que ha estado sometido. Y, nada más hacer pública la difícil situación que está viviendo, el deportista ha encontrado el apoyo en las redes y no ha faltado su gran amigo: Omar Montes.

PUEDE INTERESARTE Violeta Mangriñán confiesa si le ha molestado que Omar Montes haya elegido a Rosalía como madrina de su hijo

En el mismo post del comunicado del deportista, El de Pan Bendito ha dedicado unas palabras al luchador hispano-georgiano en las que ha recalcado sus valores y su forma de ser: "Estamos contigo, hermano, todos los que te conocemos sabemos tu forma de ser humilde. Te amo", ha declarado el ganador de 'Supervivientes'. Y, en un segundo comentario ha reforzado su mensaje y el cariño que le tiene todo el mundo. "España contigo", ha escrito sumando una buen lista de 'likes'.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Omar Montes tiene una estrecha amistad con Ilia Topuria y en estos duros momentos ha dejado claro que él va a estar a su lado. "Muchas personas han pasado por situaciones similares y la justicia, tarde o temprano, ha puesto cada cosa en su sitio. Hoy me toca dar un paso adelante y ser un ejemplo de que nadie debe ceder ante la presión, la manipulación o el miedo", ha escrito el campeón en un mensaje muy aplaudido en el que ha dejado claro que por ahora no va a pelear hasta que se resuelva su situación.