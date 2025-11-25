Lorena Romera 25 NOV 2025 - 12:06h.

El ganador de 'Supervivientes' ha recibido duras críticas al posar junto a un chimpancé que vive en casa de un amigo suyo

Omar Montes ha recibido duras críticas por su foto con un chimpancé en casa de un amigo durante su viaje a Dubái. El cantante, ganador de 'Supervivientes', se ha quedado prendado de Kiki, a quien rescataron tras ser abandonada a raíz del cierre de un circo, y que ahora cuidan en esta vivienda a la espera de "un nuevo hogar", explica.

"Os presento a Kiki", comentaba el int�érprete de temas como El Pantalón o Yo soy el más chulo de España junto a un vídeo en el que mostraba a este chimpancé mientras iba trepando por unas lianas hasta dar un salto en el sofá en el que él la esperaba sentado, emocionado por este encuentro.

Según cuenta el que fuera pareja de Isa Pantoja durante tres meses, en el verano de 2018, se trata de un animal que ha sido "rescatado de un circo que había cerrado", que ahora "la están cuidando" en esta domicilio particular, "a la espera de que le encuentren un nuevo hogar", explica.

Un vídeo que a muchos les ha parecido de lo más tierno, pues termina con el chimpancé en brazos del cantante, que le acaricia y le repite "te quiero mucho", una y otra vez. "Siempre tendrá un hogar en mi corazón", expresa el artista (que acaba de ser padre de su segundo hijo, el primero en común con Lola Romero, su actual pareja). A otros, en cambio, no les ha hecho ninguna gracia y se lo han hecho saber en forma de críticas.

"Esto es terrible", "qué tristeza de publicación", "debería estar en su hábitat, qué pena", "no es un animal doméstico", "dices que la han rescatado y la han puesto un pañal y ¿vive en una casa como si fuera un ser humano? Es una barbaridad que le des visibilidad a esto", le espetan. Y así innumerables comentarios.

Antes de hacer alusión a las críticas, Omar Montes se ha pronunciado sobre la posibilidad de adoptar a Kiki, algo que ha barajado otro sector de sus seguidores, ya que se le ha visto "tan comprometido con la causa". "Muchos me preguntáis que por qué no adopto a Kiki. Pobrecita, ganas no me faltan... os lo juro, pero me ha dicho un primo que en España está prohibido tener animalitos que deberían estar en la selva", señala.

Por otro lado, el artista urbano considera que "Kiki está bien donde está", que él la ve "muy feliz". Pese a haber publicado esto a través de su perfil de Instagram, el ganador de 'Supervivientes' puntualiza que es un caso particular y que "no se debe normalizar tener este tipo de animales en casa y no en hábitat natural".

"La abandonaron al cerrar un circo y ahora no puede valerse solita", señala Omar Montes, que se ha defendido de las incontables críticas que ha recibido en la publicación que ha compartido junto a esta chimpancé que le ha 'robado' el corazón.