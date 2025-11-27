Logo de telecincotelecinco
Violeta Mangriñán confiesa si le ha molestado que Omar Montes haya elegido a Rosalía como madrina de su hijo

Violeta Mangriñán acude a la alfombra roja de una conocida marca de accesorios para el pelo con la intención de responder a todas las preguntas de los periodistas. ‘En todas las salsas’ ha llevado a Alba Carrizo para que sea la encargada de sacarle la información más salseante. Después de opinar sobre el paso de Albert Barranco por ‘La isla de las tentaciones’, Violeta confiesa si le ha molestado que Omar Montes haya elegido a Rosalía como madrina de su hijo

En 2022, Violeta dio a luz a su primera hija en común con Fabio Collorichio. Por su gran amistad con Omar Montes, ambos decidieron elegirlo como el padrino de Gala. Cuando el famoso cantante anunció que sería padre, todos los seguidores de Violeta y Fabio se preguntaron si ellos serían los padrinos de su bebé. La respuesta ha llegado rápido, pues Omar ha elegido a Rosalía como madrina. Ahora, Violeta confiesa cómo le ha sentado la noticia

La colaboradora de ‘En todas las salsas’ le pregunta directamente si le ha molestado y Violeta se sorprende ante la pregunta. “¿A ti te daría resquemor?”, le dice a la entrevistadora. La influencer tiene clara su respuesta y no duda en compartirla con sinceridad. “Solo pensar que me la voy a encontrar en un bautizo…”, comienza diciendo. 

Programa completo: Violeta Mangriñán desvela si le dedicaría ‘La perla’ a algunos de sus exnovios. 

Aprovechando que Violeta está contestando a las preguntas con honestidad, la colaboradora quiere saber si le dedicaría la canción de ‘La perla’ a algunas de sus exparejas. Varios han sido los chicos con los que ha estado desde sus inicios en la televisión, ahora desvela si alguno de ellos es merecedor de las palabras de Rosalía

En este programa de ‘En todas las salsas’ se comentan todas las declaraciones que han hecho los influencer del momento en su última alfombra roja. Además de sincerarse sobre si le ha molestado que Omar Montes no la escogiera a ella como madrina, Violeta cuenta cómo se siente después de tres semanas separada de Fabio y comenta el paso de Albert Barranco por ‘La isla de las tentaciones’ ¡No te pierdas nada dándole play al programa completo!

