Subraya que el sueldo medio de un joven de menos de 35 años está por debajo de la pensión media

El líder de Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha cargado duramente este martes contra el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, por la situación de los jóvenes españoles y ha subrayado que la mayoría de ellos sabe que no podrá tener un piso "salvo que lo herede".

"¿Esta ley de vivienda que se han sacado de la manga para qué ha valido? Ha valido para proteger a los que ocupan la vivienda", ha denunciado Feijóo en un acto electoral en Jerez de los Caballeros (Badajoz).

Feijóo ha señalado que en su época muchos jóvenes con 30 años estaban trabajando y podían suscribir una hipoteca. Ahora, ha proseguido, la mayoría "sabe que no va a poder tener vivienda, salvo que la hereden". "Y por eso, en las grandes ciudades viven en piso compartido como cuando íbamos a estudiar en la facultad", ha criticado.

Fracaso escolar y pobreza infantil

Asimismo, el jefe de la oposición ha destacado que "el sueldo medio de un joven de menos de 35 años está por debajo de la pensión media". "Y este joven, que ha estudiado una carrera, que tiene un máster, y que cobra 1.200, dice 'yo no puedo vivir con este dinero'", ha relatado.

Feijóo ha destacado además que España es "el segundo país con mayor fracaso escolar" y "el segundo país después de Bulgaria con mayor pobreza infantil". "Y además, somos el cuarto país con mayor pobreza en general de la Unión Europea. Estos son los datos. Yo nunca voy a decir que la economía española va bien", ha enfatizado.

Tras denunciar que España es "el quinto país que más ha incrementado la presión fiscal", ha resaltado que hoy en España hay "muchísima menos clase media" porque en el 2018 era el 65% y ha "bajado 14 puntos", de forma que está en "el 50, 51%". "Por tanto, nunca ha habido más pobres en España que ahora. Sánchez ha cargado todo el esfuerzo a las familias de rentas medias", ha aseverado.

España "está dejando de ser un referente"

Feijóo ha señalado que están viviendo en España "un problema político de enorme envergadura en España", dado que hay "un problema de honradez, de honestidad" y de "bloqueo". En este sentido, ha dicho que el país está "dejando de ser un referente" a pesar de que son la "cuarta economía del euro" y ha criticado que desde el Ejecutivo se diga que España "está en la Champions" o que la economía "va como un cohete".

Asimismo, ha resaltado que España no tiene cuentas públicas cuando la Ley de Presupuestos Generales del Estado no es "voluntaria" sino "obligatoria". "La Constitución dice que si no te aprueban el presupuesto una vez, lo puedes prorrogar. Finalizada la prórroga, tienes que convocar elecciones. Esto es lo que hemos hecho en Extremadura", ha dicho a los asistentes a la comida mitin en Jerez de los Caballeros.

En este punto, ha acusado a PSOE y Vox de "bloquear" las cuentas en Extremadura y ha dicho que por eso han convocado elecciones el 21 de diciembre. "Hemos tenido que convocar en Aragón para el 8 de febrero, porque exactamente los mismos partidos, el PSOE y Vox, han bloqueado las cuentas de Aragón. Y hemos convocado para el mes de marzo en Castilla y León por el mismo motivo", ha apostillado.

El gobierno "es noticia" por su agenda judicial y cae la inversión

Además, ha dicho que la inversión en España ha caído y lo ha achacado a noticias como que la Guardia Civil y la Policía entran "en la sede del Partido Socialista", "en la sede de la SEPI", en "la Vicepresidencia Primera, la de Hacienda" y en "la Vicepresidencia Tercera, la de Medio Ambiente".

"Si es que estamos llenos de sumarios. Si es que han dormido en el calabozo este fin de semana varios altos cargos del Gobierno", ha exclamado, subrayando que el exministro y exsecretario de Organización del PSOE José Luis Ábalos está "en la cárcel" y el otro 'número tres', Santos Cerdán, "ya estuvo en prisión y probablemente volverá".

"Obviamente un país que no da seguridad, un país donde el Gobierno es noticia por su agenda judicial, no es un país en el que la gente viene a invertir y viene a rentabilizar su inversión", ha manifestado el presidente del PP.

Finalmente, ha indicado que en Extremadura se juegan "muchas cosas". "Toda España va a estar pendiente de lo que hagáis aquí, toda España, y va a ver si los extremeños quieren una mayoría absoluta o no, si los extremeños van a tener más votos que toda la izquierda o no. Yo estoy convencido de que sí es posible", ha finalizado