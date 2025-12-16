Fiama Rodríguez ha conseguido cumplir su gran sueño de convertirse en madre y, a pesar de lo feliz que se encuentra tras poder conocer a su pequeño, ha vivido un auténtico calvario. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ no solo no ha pasado por un parto muy doloroso, sino que también ha tenido que afrontarlo completamente sola, ya que ha estado separada de Marcello Falzerano durante todo este tiempo. Esta situación, ha hecho que la influencer llegue a un límite y ha compartido con sus seguidores cómo ha sido su experiencia. ¡No te lo pierdas, en primicia, en Mediaset Infinity! Ya en el hospital, en el que ha tenido que permanecer una semana debido a lo mucho que se ha prolongado el nacimiento de su primer hijo, la creadora de contenido advertía lo complicada que iba ser esta situación, alejada de su pareja. “Sabía esto desde hace dos meses, pero que ahora no esté…”, comenzaba explicando visiblemente afectada. A pesar de lo ilusionada porque llegase este día, los miedos por su primer parto separada del italiano no tardaban en aflorar. “He estado mucho tiempo sola”, recuerda la influencer. La que fuera tronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’, que ha explicado el motivo por el que su hijo no va a tener habitación en su casa, explica la angustiosa situación que ha vivido por no poder estar junto al padre de su hijo en el momento de dar a luz: “Fue duro porque él no entró en ningún momento”. Una vez en casa y con su hijo entre sus brazos, la pareja se ha sincerado con todos sus seguidores sobre su difícil experiencia durante el parto. La creadora de contenido ha explicado el motivo real por el que ha estado separada de Marcello Falzerano al dar a luz a su hijo Thiago. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ y el futbolista relatan cómo han vivido esta situación desde ambas perspectivas. Fiama Rodríguez ha contado todos los detalles del doloroso parto que ha tenido, por el que ha tenido que ser sometida a una cesárea. La que fuera concursante de ‘La isla de las tentaciones’ relataba todo el proceso y hacía hincapié en lo “sola” que se ha sentido durante todo este tiempo, ya que no ha podido estar acompañada de Marcello Falzerano. ¡No te pierdas cómo ha vivido la pareja esta situación, en Mediaset Infinity!