Laura Ceballo 15 DIC 2025 - 12:00h.

El exparticipante de 'La isla de las tentaciones' no se separó de la influencer en ningún momento

La semana pasada, Patri Pérez, quien fuera soltera de 'La isla de las tentaciones', compartió uno de los momentos más especiales de su vida. A través de su canal 'Renaciendo', la influencer mostró en exclusiva el nacimiento de su hija Cala, su segunda hija en común con Lester Duque.

El papel del padre fue fundamental en el parto. Y es que Lester fue de gran ayuda, llegando a sacar a su hija con sus propias manos, una experiencia única y de lo más emotiva que puedes ver en el siguiente vídeo.

Un momento que no dudó de acompañar con todo su apoyo a Patri, de quien no se separó en ningún momento. No le ha soltó de la mano y le dedicó algunas palabras llenas de ternura: "Tú puedes, eres una campeona", le ha dijo, mientras la abrazaba con fuerza.

Patri, sobre Lester: "Me apoyó en todo momento"

Ahora, unos días después del gran momento, Patri hace balance de cómo han sido los primeros días tras la llegada de Gala. Y, sin duda, dedica unas bonitas palabras al padre de sus hijos: "Estuvo apoyándome en todo momento, diciéndome 'Tú puedes, Patri'", comienza recordando la exparticipante de 'La isla de las tentaciones'.

Y es que sus palabras le sirvieron, tal y como ella misma ha asegurado, para no tirar la toalla cuando creía que ya no podía más y que iba a terminar recurriendo a una segunda cesárea. ¡Descubre todas las palabras que Patri le dedica a Lester dándole al PLAY!