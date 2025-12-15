Lidia González 15 DIC 2025 - 15:20h.

La que fuera tronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ confiesa qué planes tiene con Facundo González para las navidades

Oriana Marzoli cuenta todos los detalles del tratamiento capilar al que se ha sometido

Oriana Marzoli ha hablado, en muchas ocasiones, sobre la relación a distancia que mantiene con su novio. Después de desvelar si va a poner a su pareja en su testamento, la que fuera tronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ aclara si va a pasar la Navidad junto a Facundo González. La venezolana ha explicado en qué punto se encuentra su relación con él y si van a estar juntos durante estas fechas tan señaladas. ¡Dale al play y no te pierdas todo lo que ha contado!

No es la primera vez que la que fuera concursante de ‘Supervivientes’ se sincera sobre lo complicado que es, en ocasiones, tener una relación a distancia con su novio y compaginar sus horarios para poder pasar tiempo de calidad. Después de desvelar si va a dejar atrás su mítico rubio y ahora que llega un momento tan especial para las familias y las parejas, la creadora de contenido ha confesado qué planes tiene con Facu.

“Llevo mucho tiempo sin verlo”, asegura la influencer al actualizar todos los detalles de su romance. Tanto es así que las alarmas han comenzado a saltar entre sus seguidores y la que fuera concursante de ‘Gran Hermano VIP’ se ha visto obligada a explicar si su relación está atravesando un buen momento: “Si alguien se piensa que lo he dejado…”.

Oriana Marzoli habla de su próximo viaje con Facundo González

Después de explicar si va a vivir estas fechas tan señaladas con Facundo González y si van a poder compaginar los horarios que tienen por su relación a distancia, la influencer habla de su próximo viaje con él. La creadora de contenido ya ha dejado muy claro lo mucho que le gusta viajar y lo que le cuesta quedarse en un sitio por mucho tiempo: “Estoy desesperada, me aburre mucho”.

Oriana Marzoli tiene mucho que contar sobre sus planes para las fiestas y lo que tiene pensado hacer con su novio, Facundo González, en este momento tan especial. La colaboradora de televisión ha aprovechado para aclarar en qué punto se encuentra su relación y los posibles destinos a los que irá en su viaje junto a su novio. La que fuera tronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ cuenta todos los detalles sobre sus planes navideños, en exclusiva, para su canal de mtmad, ‘Algo pasa con Oriana’. ¡No te pierdas nada en Mediaset Infinity!