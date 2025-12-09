telecinco.es 09 DIC 2025 - 12:50h.

Lester Duque no se ha separado de Patri Pérez en ningún momento del parto

Exclusiva | El parto de Patri Pérez: da a luz a su hija Cala con un importante papel de Lester Duque

Patri Pérez, quien fuera soltera en ‘La isla de las tentaciones’, ha compartido con todos sus seguidores uno de los momentos más importantes de su vida: el nacimiento de Cala, su segunda hija en común con Lester Duque. Una escena de lo más emotiva que se puede ver en ‘Renaciendo’, el videoblog que tiene en Mtmad.

Hay que recordar que la relación de los que se conocieron en su día en el programa de Sandra Barneda ha pasado por todos los estados y que, aunque hace tiempo decidieron divorciarse, han querido volver a reunirse para vivir juntos este momento tan especial en la vida de ambos.

Lester Duque ayuda en el parto de Patri Pérez con sus propias manos

El exnovio de Marta Peñate no ha querido separarse de Patri Pérez en ningún momento y ha estado dándole el apoyo que necesitaba durante su parto. No le ha soltado de la mano y le ha dedicado algunas palabras llenas de ternura: “Tú puedes, eres una campeona”, le ha dicho, mientras la abrazaba con fuerza.

Pero eso no ha sido todo, Lester Duque ha querido participar en la llegada al mundo de la pequeña Cala y no ha dudado en ‘remangarse’ para ayudar en el parto con sus propias manos, en una escena de lo más emotiva que puedes ver en el vídeo que encabeza esta noticia.

¿Van a estar juntos Patri Pérez y Lester Duque?

Con la llegada al mundo de su segunda hija en común, surgen muchas dudas y una de las más repetidas es si van a estar juntos Patri Pérez y Lester Duque. Un interrogante al que le dio respuesta la propia Patri Pérez días antes de su parto en el canal Renaciendo.