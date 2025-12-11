Laura Ceballo 11 DIC 2025 - 09:00h.

¡No te pierdas todos los detalles del momento más especial de la pareja de 'Gran Hermano'!

Así ha elegido Edi Insua el anillo con el que le ha pedido matrimonio a Violeta Crespo: descubre la especial joya

¡Edi Insua y Violeta Crespo se casan! La pareja está viviendo el mejor momento de su relación. Tras más de un año de amor, los exconcursantes de 'Gran Hermano' se han prometido y nos han hecho partícipes de este momento tan importante para ellos a través de su canal #Violedi. Y es que el gallego ha preparado una pedida de matrimonio de lo más especial a la que no le ha faltado detalle.

Granada ha sido el lugar que Edi ha elegido para arrodillarse frente a Violeta y hacerle la romántica propuesta. Aunque, a lo largo de todo el viaje y dispuesto a que ella no se esperara absolutamente nada, no han faltado las bromas en las que le intentaba hacer creer que aún les quedaba tiempo para dar ese paso tan importante.

La elección del anillo

Antes de nada, Edi nos lleva con él por las calles de Ourense para comprar el anillo de compromiso. Y, aunque ya había echado un vistazo a alguna joya, llegado el momento se convierte en un mar de dudas y no duda en compartirlo con nosotros: "Quiero que me acompañéis en este momento, estoy un poco nervioso", confiesa.

Ya en la joyería, nos enseña su elección. Y, aunque tenía el estilo bastante claro, necesita que la dependiente le asesore para poder escoger la joya perfecta para su ya futura mujer: "Realmente me gustan todos, es lo que busco. Aunque no tengo ni idea, es la primera vez que voy a pedir", asegura. Y es que su decisión final ha estado entre dos anillos. ¡Dale al play para descubrir cuál ha sido el elegido!

Su viaje a Granada

Teniendo el anillo, llegaba el momento de dar el siguiente paso: el lugar para entregárselo a Violeta. Edi ha decidido aprovechar su viaje a Granada para vivir junto a ella el momento más especial desde que comenzó su historia. Para ello, se ha compinchado con la directora de la sala y han conseguido un resultado romántico y absolutamente increíble. Velas, flores, pétalos y una cena preparada al detalle.

Además, la pareja nos enseña la espectacular habitación del hotel en el que se han alojado: "Vais a flipar", dice Violeta. Y es que el baño tiene hasta un baño turco. Pero no llega a ser tan impresionante como las vistas: "Estamos al lado de la Alhambra", añade Edi.

El momento pedida

Finalmente, llegó el momento más esperado para Edi y el que tanto había preparado. Violeta alucina con la sala en la que cena con su chico y, al descubrir que le pide matrimonio, no puede evitar emocionarse y lanzarse a abrazarle. ¡Dale al play para descubrir su reacción y las palabras que Edi le ha dedicado al arrodillarse frente a ella!

