Cristian Ventura, el camarero viral de TikTok, víctima de un robo en Madrid

Cristian Ventura, el camarero viral de TikTok, denuncia que ha sido víctima de un robo en Madrid en plena grabación

El camarero viral, Cristian Ventura, ha contado a través de su perfil de Instagram que le han robado todo el equipo que utiliza él para grabar su contenido, es decir, le han quitado todas las herramientas de trabajo. Sentándose frente a una cámara y con un gesto apenado, cuenta que le han robado dos portátiles y una cámara, y a un amigo suyo que le ayuda también le han quitado su cámara y su portátil.

“Estábamos en una grabación aquí en Madrid y salimos del apartamento, fuimos a la grabación, el local estaba cerrado, cuando entramos dejamos las mochilas y bueno no pensé que nos iban a quitar nada. Cuando nos íbamos a ir nos desaparece todo. Estoy un poco decepcionado, hay gente mala en la calle. Me han robado todo, pero estoy bien, pero hay otras personas que, si les quitas lo mínimo, es lo único que tienen”.

Con este vídeo no solo ha querido denunciar su robo públicamente, sino que también ha querido expresar que hay mucha gente que lo que tiene encima, muchas veces es lo que tiene para sobrevivir. “Siento vergüenza de la gentuza que hay en la calle. Yo tengo este altavoz y quiero alertaros a todos de la gentuza que hay. Hemos puesto la denuncia para que el que nos haya robado tenga las cosas difíciles”. Tras estas palabras, ha dejado la denuncia y ha querido mandar un mensaje a su propio ladrón.

Manda un mensaje a su ladrón

“Si tú, el que me has robado, estás viendo este vídeo, que sepas que no solo me has robado un portátil, me has robado cosas que tenía ahí de gente que ya no está, fotos de familiares que ya no están. Te lo has llevado todo. La finalidad de este vídeo es que tengáis cuidado. Estamos en fechas muy punteras, en Madrid, donde hay mucho tránsito de gente. Señores, con permiso”, termina el vídeo con la coletilla de sus vídeos de humor, esta vez usándola a modo de denuncia.

“A pesar del enojo y la rabia, quiero deciros que no podemos permitir que estos momentos nos amarguen y nos hagan cambiar nuestro actuar, seguiremos siendo elegantes y profesionales, saludándonos entre nosotros, compartiendo fotos con todos en la calle y sonriendo entre la gente buena. Los buenos somos más”, añadió a través de un texto en el propio post. Otros creadores de contenido, han comentado en su vídeo mandándole apoyo y ánimo y uniéndose a la denuncia de estas situaciones.