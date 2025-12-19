Claudia Barraso 19 DIC 2025 - 17:31h.

Ana Obregón aclara la respuesta de los médicos sobre si el cáncer de su hijo Aless Lequio es hereditario

El día que Ana Obregón tuvo su "primera cita" con Jeffrey Epstein, según narra en su biografía: "Era el soltero de oro"

Compartir







La pérdida de su hijo fue un punto de inflexión en la vida de Ana Obregón. Tras muchos años de lucha contra el cáncer, el joven no pudo superar la enfermedad y falleció con tan solo 27 años, con toda la vida por delante y algunos sueños que cumplió su madre por él.

Uno de esos sueños era publicar su libro, 'El chico de las musarañas', que fue terminado por la actriz como homenaje a Aless Lequio. Una obra que no solo detallaba su lucha contra el cáncer, sino que anunciaba la llegada al mundo de su hija póstuma, Anita, que fue lo que le dio fuerzas a la madrileña para seguir viviendo después de esta dolorosa e irreparable pérdida.

PUEDE INTERESARTE Ana Obregón reconoce su amistad con Jeffrey Epstein, pero niega que hiciera negocios con él

En 2023, gracias a la portada de la revista '¡HOLA!', el mundo pudo conocer a la bebé de Aless Lequio a través de unas imágenes en las que aparecía la presentadora con su nieta saliendo de una clínica en Miami. Fueron muchos los rumores que surgieron tras estas fotografías. Algunos hablaban de que podía haber tenido otro hijo, pero ella misma confirmó lo esperado: se trataba de su nieta.

Sobre el cáncer que padeció su hijo

La última voluntad de su hijo era esa, poder tener hijos. Y su madre lo hizo por él, y gracias a Anita, Ana Obregón ha podido tener una razón por la que mirar hacia delante tras la muerte de su hijo. El principal miedo de la actriz desde que nació la pequeña era que hubiese heredado el gen de su hijo que le haría desarrollar el mismo cáncer por el que su padre perdió la vida.

Sin embargo, en unas declaraciones a prensa durante la presentación de la donación de 2025 por parte de la Fundación Aless Lequio, Ana ha confirmado las mejores de las noticias tras responder a unas preguntas sobre la última polémica que le persigue acerca de su presunta relación con Jeffrey Epstein.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

“Siento no responder a todas las polémicas que me rodean, que muchas veces me pregunto qué hacía yo metida ahí o allá. Debo tener un imán para rodearme de las polémicas no sé por qué con lo buena gente que soy. Estoy tranquila, más que nada porque me acaban de decir que el cáncer que tuvo mi hijo no es hereditario. Ese es mi regalo de Navidad”.

Con estas palabras Ana anunciaba que el cáncer que padecía su hijo no es hereditario y que puede estar tranquila por la salud y el crecimiento de su nieta, quien se encuentra en perfectas condiciones y haciendo muy feliz a una abuela muy orgullosa y feliz por tenerla.