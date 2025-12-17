El vínculo entre la actriz y presentadora y el magnate ha generado una intensa polémica mediática en España

Ana Obregón reconoce su amistad con Jeffrey Epstein, pero niega que hiciera negocios con él

Ana Obregón no deja de acaparar titulares tras la publicación de una investigación de 'The New York Times' que vuelve a poner el foco en los orígenes de la fortuna de Jeffrey Epstein y en la red de relaciones sociales que el financiero estadounidense tejió durante los años 80.

Entre esos contactos aparece la actriz y presentadora española, cuya vinculación con Epstein ha generado una intensa polémica mediática en España.

Sin embargo, esta no es la primera vez que el nombre de Jeffrey Epstein aparece ligado al de Ana. En 2012, la actriz publicó su autobiografía 'Así soy yo', donde dedicó un capítulo completo, el décimo, titulado "Mi soledad compartida en Nueva York", a narrar su etapa en la ciudad estadounidense y las personas que marcaron ese periodo de su vida.

En ese capítulo, la socialité cuenta abiertamente cómo conoció a Epstein. Según relata, fue un amigo llamado Leonardo quien se lo presentó una noche en la que consiguió sacarla de casa casi a la fuerza.

"Mi amigo Leonardo me lo presentó una noche que consiguió sacarme de casa arrastrándome de los pelos. A Jeffrey le acababan de elegir en Estados Unidos el soltero de oro", escribe la presentadora.

La primera "cita", tal y como la describe en el libro, fue una fiesta de homenaje a Elizabeth Taylor. Obregón recuerda así la escena: "Arrastrándome, nos dirigimos a la fiesta de homenaje a Elizabeth Taylor. Era mi primera cita con Jeff. Mientras un montón de cámaras lanzaban sus flashes al bajarnos del coche, yo no dejaba de preguntarme qué narices hacía allí".

En aquel momento, ella mantenía una relación sentimental con Miguel Bosé, algo que deja claro en sus memorias y que, según su versión, marcó desde el inicio los límites de su trato con Epstein.

Por aquel entonces, Epstein también mantenía una relación con la modelo sueca Eva Andersson.

Lo que dice 'The New York Times' sobre Ana Obregón y Jeffrey Epstein

Según el diario estadounidense, Epstein utilizó sus relaciones con familias adineradas extranjeras -entre ellas algunas españolas- para abrirse camino en los círculos financieros de élite.

El reportaje apunta que, a través de contactos, el magnate ayudó a recuperar inversiones perdidas tras la quiebra de la firma Drysdale Securities, una operación que habría supuesto uno de los primeros grandes ingresos que impulsaron su meteórica riqueza. En ese contexto, el apellido de Ana Obregón aparece como parte de su entorno social en Nueva York durante aquellos años.

Según el citado medio, ambos se conocieron en 1982, la actriz habría contribuido al crecimiento de la fortuna del magnate y habrían mantenido una breve relación sentimental.

La publicación ha provocado un auténtico revuelo, obligando a Obregón a pronunciarse públicamente para negar cualquier relación económica o sentimental con Epstein y desvincular por completo a su familia de las operaciones financieras mencionadas por el rotativo estadounidense.