Celia es la tutora legal de Ana Sandra, hija de Aless Lequio y nieta de Obregón, y será quien se haga cargo de la niña si la presentadora no puede hacerlo

Ana Obregón se sincera sobre su faceta como madre: “Valiente es una madre que tiene que enviar a su hijo al cielo"

Celia Vega-Penichet, sobrina de Ana Obregón, ha sorprendido a sus seguidores al compartir el motivo de su prolongada ausencia en redes sociales: una enfermedad.

"Queridos amigos, sé que he estado casi completamente ausente, pero no ha sido por elección propia. Los últimos años han estado marcados por profundos altibajos personales y, al final, te llega y te afecta. Poco a poco mi salud física empezó a desmoronarse", comienza en una historia de Instagram.

Hasta hace relativamente poco, Celia había preferido mantener un perfil bajo, aunque todo cambió en 2023, tras el nacimiento de Ana Sandra, la hija póstuma de su primo Aless.

Hace dos años, Obregón desveló que había designado a su sobrina como la madrina y tutora legal de la pequeña para hacerse cargo de la niña en caso de que ella no pueda hacerlo. La presentadora señaló que su decisión fue meditada ya que Celia es la persona ideal por su cercanía con su hijo, fallecido en 2020.

Desde entonces, ha cobrado protagonismo como figura pública. Pero en los últimos meses se ha mantenido alejada de las redes, preocupando a algunos de sus seguidores. Ahora, en un mensaje compartido en sus 'stories', la joven ha explicado que los últimos años han estado marcados por "altibajos personales" que han terminado afectando su estado físico.

Durante meses, Celia vivió con la incertidumbre de no saber qué le pasaba: síntomas como agotamiento persistente, dolores, falta de energía y un deterioro general del bienestar físico y emocional. Tras numerosas pruebas, los médicos han conseguido dar con el diagnóstico.

La enfermedad

"Después de un período muy largo de agotamiento físico y emocional, dolor y pruebas interminables, los médicos finalmente descubrieron que estoy viviendo con una condición viral-bacteriana compleja", anuncia.

La dolencia, señala, le causa "agotamiento inmunológico crónico y desregulación, una respuesta neuroinmune e inflamatoria que afecta a varios sistemas a la vez".

Este tipo de cuadro médico es algo que puede manifestarse en enfermedades autoinmunes, síndromes de fatiga crónica, o trastornos de tipo inflamatorio sistémico, aunque ninguno de esos nombres concretos ha sido confirmado públicamente por la prima de Aless Lequio.

"Quería compartir esto para que entiendan por qué he estado ausente, tan distante, o por qué no he respondido. No es que haya elegido desaparecer. He estado luchando en silencio, haciendo todo lo posible para sanar", explica.

Su situación actual

La situación es levemente distinta en la actualidad porque ya cuenta con un nombre para su malestar. Por ello, afirma que siente un cierto "alivio", porque al menos sabe hacia dónde dirigir su tratamiento y cuidados.

Tal y como declara, una de las "partes más difíciles" del proceso ha sido "aprender a descansar" y "permitirme reducir la velocidad sin sentirme culpable o menos digno". Parte de ese camino implica reducir el ritmo de vida, adoptar descansos, aceptar limitaciones y replantear expectativas.

En este sentido, Vega-Penichet indica que "todavía me estoy moviendo lentamente, pero finalmente tengo dirección, y eso lo cambia todo", y ha querido dar las "gracias" a sus 'followers' por "su paciencia, amor y comprensión".

Sobre la vida de Celia Vega-Penichet

La sobrina de Ana Obregón ha llevado siempre una vida discreta pese a pertenecer a una de las familias más mediáticas de España. Hija de Celia García Obregón, hermana de la actriz, se formó en Derecho y Administración y Dirección de Empresas, centrándose en el ámbito financiero, especialmente en la gestión e inversión de fondos.

A diferencia de su tía, ha preferido mantenerse alejada de los focos y centrarse en su trabajo y en su círculo más íntimo.

En lo personal, su nombre resonó en la prensa tras cancelar su compromiso con Julio Jiménez-Blanco, con quien iba a casarse en Mallorca en 2023, escasas semanas antes de pasar por el altar. Después de un tiempo estableció su nueva etapa en Madrid, manteniendo un fuerte lazo con su familia materna.