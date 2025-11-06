Alberto Rosa 06 NOV 2025 - 20:06h.

El jugador, que sí fue uno de los primeros en emitir un mensaje en redes sociales tras conocerse la muerte, se encontraba de vacaciones en Mallorca

La muerte de Diogo Jota fue una de las noticias más tristes del año en el mundo del deporte. El jugador del Liverpool y de la Selección de Portugal perdió la vida junto a su hermano, Andrés Silva, en un accidente de tráfico en Zamora. Los homenajes no tardaron en llegar de parte de numerosas personalidades, equipos e instituciones del fútbol y el deporte.

Estrellas como Virgil van Dijk o Rubén Dias asistieron al funeral que se celebró el pasado 5 de julio de Gondomar, la localidad natal de Jota, cerca de Oporto. Sin embargo, una de las figuras que brilló por su ausencia fue Cristiano Ronaldo. El capitán de la selección lusa fue el gran ausente del funeral.

El jugador, que sí fue uno de los primeros en emitir un mensaje en redes sociales tras conocerse la muerte, se encontraba de vacaciones en Mallorca junto a su familia y amigos y fue visto en su yate. El motivo de no haberse trasladado ese día al funeral fue desvelado por el diario deportivo ‘Record’, que hablaba de un “apoyo silencioso”.

"Era uno de nosotros"

Ahora, el portugués ha aclarado el motivo real por el que no estuvo aquel día en la localidad natal de Jota. “Desde la muerte de mi padre, nunca he vuelto a un cementerio. No necesito estar frente a las cámaras. Estaba pensando en su familia. Sabes mi reputación, dondequiera que vaya es un circo. No quería ese tipo de atención”, aseguró en una entrevista con Piers Morgan.

Además, Ronaldo confesó que lloró mucho cuando se enteró de la fatídica noticia. “Era uno de nosotros”, señaló. Cabe recordar que juntos ganaron la UEFA Nations League de 2019 y 2025 con la Selección de Portugal.

Algunos medios ya apuntaban que se podía deber a un trauma emocional vivido cuando perdió a su padre, José Diniz Aveiro, en septiembre de 2005. Desde entonces, cuando le sorprendió la noticia en Moscú, donde Portugal debía enfrentarse a Rusia, y tras enterarse a través del entonces seleccionador, Luiz Felipe Scolari, Cristiano ha priorizado los homenajes con mayor discreción puesto que esa es su manera de lidiar con el dolor, concluye el citado medio.