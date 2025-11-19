Celia Molina 19 NOV 2025 - 10:39h.

El futbolista acudió a la cena de gala que el presidente de EEUU dio en honor a la visita del príncipe saudí, Mohammed bin Salman

Más de diez años después de haber sido acusado de un delito de violación en Las Vegas - que el juez desestimó por falta de pruebas - Cristiano Ronaldo ha vuelto a los Estados Unidos, de la mano de su prometida, Georgina. En medio de los preparativos de su futura boda - de la que todavía no han dado una fecha concreta - el exjugador del Real Madrid asistió a la cena de gala que el presidente Donald Trump organizó en la Casa Blanca en honor a la visita del príncipe saudí, Mohammed bin Salman.

Aunque él no era el homenajeado, se convirtió en el máximo protagonista de la noche cuando Trump le nombró en su discurso presidencial: "Esta sala está repleta de los mayores líderes del mundo: en los negocios, en el deporte... Mi hijo es muy fan de Ronaldo... Ha tenido la oportunidad de conocerlo y creo que ahora me respeta un poco más, solo por habérselo presentado. Así que solo quiero agradecerles a ambos por estar aquí", dijo, en referencia a su hijo pequeño, Barron, que ya tiene 19 años.

El líder americano concluyó que CR7 es, para él, "el mejor jugador de fútbol de todos los tiempos", un comentario que ha sido masivamente compartido por sus fans en las redes sociales. Y, aunque al portugués no se le dio el turno de palabra, sí que tuvo un lugar privilegiado en el evento que se desarrolló en el lujoso Salón Este de la Casa Blanca, sentándose, junto a otros invitados, en la mesa principal. Igualmente, recibió un caluroso aplauso por parte de todos los presentes cuando fue nombrado por Trump.

Después de la cena, los invitados gozaron de un distendido momento para conversar y hacerse fotografías. Y uno de los selfies de la noche ha sido el más compartido de todos, por el tremendo caché que representa. En la imagen, aparece en primer plano Cristiano, junto a su prometida, Georgina Rodríguez, el magnate Elon Musk, el presidente de la FIFA Gianni Infantino, el inversor David Sacks y el secretario de Comercio de EE.UU., Howard Lutnick. "Gran noche", tituló David Sacks, quien publicó la instantánea.

La fotografía, a parte de ser un ejemplo de lo que fue la gran noche en la Casa Blanca, evidencia también la reconciliación entre Trump y el que fue su mano derecha durante toda la campaña electoral, Elon Musk. Su relación se quebró significativamente el pasado mes de junio, por un conflicto de intereses en torno a un proyecto de ley fiscal impulsado por el presidente, que eliminaba los créditos fiscales para vehículos eléctricos, incluidos los de Tesla. La presencia de Musk en la cena y su actitud relajada durante todo el evento hacen pensar que ambos han retomado su amistad.

Por su parte, Cristiano Ronaldo no había vuelto a Estados Unidos desde el año 2014, después de haber sido acusado de violar a una modelo en la suite de un hotel en Las Vegas. El juicio, impulsado por la demanda de la presunta víctima, se solventó con un "acuerdo entre los particulares" por el que CR7 reconoció haber pagado más de 330.000 euros a la mujer que le denunció.