Macaulay Culkin confiesa cómo le trataban sus padres durante su niñez: habla de agresiones "físicas y verbales" de su padre

El actor Macaulay Culkin ha confesado un aspecto sobre su infancia que se desconocía hasta el momento. Ese aspecto tiene que ver con la relación que mantuvo con sus padres de pequeño, una relación muy distinta a la que tiene él mismo con sus hijos.

En uno de los nuevos episodios de ‘Mythical Kitchen’, el actor de 45 años ha confesado que sus padres no le reconocían sus esfuerzos y sus logros. “Hay una palabra que uso en mi casa, porque es algo que no solía escuchar lo suficiente cuando era pequeño. Y esa palabra es ‘orgullo’”, decía para la entrevista.

“Yo estoy muy orgulloso de mis hijos. Cuando mi hijo se paraliza en una función del colegio y sale corriendo y llorando del escenario voy a recogerle, le miro a los ojos y lo primero que le digo es ‘Estoy tan orgulloso de ti porque fuiste muy valiente para salir ahí fuera como lo has hecho’”, reconoce.

Aunque Culkin reconoce que no le ha afectado en su autoestima y que el mismo se siente muy orgulloso de sí mismo, piensa que sigue siendo muy importante las palabras de validación y reconocimiento por parte de las figuras paternas. “Pienso que motivar a mi familia de esta manera y quererla de esta manera, es la forma correcta de hacerlo”, explica.

Su padre le agredía "física y verbalmente"

Los padres del actor se separaron en 1995, lo que hizo que su infancia no fuese muy fácil dado al trabajo que tenía de pequeño abriéndose paso en el mundo del cine y porque no pudieron tener mucho contacto con su padre, de quien Culkin también ha hablado en la entrevista. Tenía una tensa relación con su padre, acusándole de ser “supuestamente física y mentalmente abusivo” derivado del sentimiento de resentimiento por su éxito profesional cuando tan solo era un niño.

De la misma manera, en otra entrevista que hizo en 2018, afirmó que su padre abusaba de él física y mentalmente. Le amenazaba. “Hazlo bien o te pego”, declaraba el actor, que dijo que incluso “podía enseñar todas las cicatrices que tenía en el cuerpo”. Desde que era niño y sus padres se separaron, llevan años sin hablar con él.